Samsung préparerait deux smartphones pliables moins chers pour 2024, ce que l’on sait à leur sujet

Bonne nouvelle pour les consommateurs à la recherche d’un smartphone pliable abordable, Samsung serait en train de développer deux nouveaux modèles, qui devraient arriver dès cette année.

En matière de smartphones pliables, Samsung règne en maître avec ses smartphones haut de gamme Galaxy Z Fold et Z Flip. Une nouvelle rumeur suggère que la société pourrait prévoir de rendre la technologie pliable plus accessible en introduisant des modèles “FE” ou Fan Edition cette année. Cependant, comme les autres modèles déjà sur le marché, il ne faudrait pas s’attendre à des fiches techniques très intéressantes.

Selon un rapport en provenance de Chine, Samsung pourrait lancer à la fois un Galaxy Z Fold FE et un Galaxy Z Flip FE en même temps que sa prochaine génération de produits phares pliables, prévue pour 2024. La marque “FE” était jusqu'à présent réservée aux modèles phares de Samsung les plus abordables, comme le Galaxy S23 FE, qui se voyait amputé de certaines fonctionnalités haut de gamme pour atteindre des niveaux de prix inférieurs. Samsung reprendrait exactement la même stratégie pour ses smartphones pliables.

Que sait-on des Galaxy Z Fold FE et Galaxy Z Flip SE ?

Si ce projet se concrétise, il pourrait s'agir de la première tentative de Samsung d'apporter des facteurs de forme pliables à un segment plus large du marché, au-delà des adeptes de la première heure et des enthousiastes prêts à payer le prix fort.

Les caractéristiques techniques annoncées pourraient confirmer un positionnement tarifaire assez agressif. Le Z Fold FE devrait mesurer 155,1 x 67,1 x 14,2 mm une fois plié et être équipé d'une puce Snapdragon ou du processeur Exynos 2300 de Samsung, selon la région. Les options de mémoire vive incluraient 12 Go et 16 Go, ainsi que des configurations de stockage de 256 Go et 512 Go.

En ce qui concerne le Z Flip FE pliable à clapet, les allégations font état d'un encombrement déplié de 165,2 x 71,9 x 6,9 mm, et surtout de la présence d’une puce Qualcomm de milieu de gamme, le Snapdragon 7+ Gen 2. Cette puce est déjà vieille d’un an, et c’est notamment celle-ci que l’on retrouve sur le Poco F5 de Xiaomi.

Bien sûr, les téléphones pliables ayant une ingénierie intrinsèquement plus complexe et des composants plus coûteux, ces variantes “FE” seront loin d’être aussi abordables que des smartphones traditionnels, mais devraient bien être moins chers que la série principale.

Cela dit, il ne s'agit pour l'instant que d'une rumeur non confirmée. Samsung n'a rien dit d'officiel sur sa feuille de route pour les écrans pliables d'ici 2024. D’autres spéculations pointent aussi vers l’arrivée d’un nouveau modèle Ultra, mais que l’on ne pourra probablement pas acheter en France.