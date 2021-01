Le Galaxy Note 21 serait le premier Samsung à cacher le capteur selfie sous l’écran

Des indices concordants pointent vers l'arrivée d'un capteur selfie sous l'écran du Note 21. Après une vidéo dévoilée en marge du CES 2021, un brevet Samsung dévoile le nom de la technologie : UPC.

En marge du CES 2021, Samsung avait publié une vidéo dédiée au programme de recyclage des smartphones Galaxy. Or, au détour de la vidéo, un intriguant smartphone premium est apparu pendant quelques secondes (vers 2:23 dans la vidéo en fin d'article). Ce qui frappe dans ce smartphone inédit, c'est qu'on ne voit aucun découpage qui cacherait un capteur selfie.

La chose en elle-même suggère que les prochains smartphones de la gamme Note vont embarquer un capteur selfie caché sous l'écran. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que Samsung tease un produit dans une vidéo promotionnelle d'apparence innocente. On avait vu le constructeur, par exemple, effeuiller de la sorte son Galaxy Fold en amont de sa sortie.

Le Note 21 embarquerait un capteur selfie “UPC”

Or cette vidéo n'est pas la raison de cet article. Un nouvel élément vient en effet crédibiliser l'arrivée d'un capteur selfie sous l'écran du prochain membre de la gamme Note. Let's Go Digital rapporte que Samsung Display vient de déposer la marque UPC pour ce type de capteurs. Cet acronyme signifie Under Panel Camera (littéralement caméra sous la dalle). On ne peut que relever que le timing est crédible.

Comme le confirme Samsung en aparté, le constructeur se prépare en effet bel et bien à lancer le Note 21 dans le courant de l'année. Le brevet précise d'ailleurs que la marque UPC peut aussi désigner un écran de smartphone. Ce qui est plutôt intéressant, car jusqu'ici, Samsung glissait que sa technologie de capteurs sous l'écran était prête mais uniquement pour les PC.

Peu d'autres constructeurs ont osé faire figure de pionniers sur cette technologie. Oppo et Xiaomi se sont par exemple contenté de montrer que c'était possible. En fait le seul a avoir eu vraiment du courage, c'est ZTE avec son Axon 20 5G. Le capteur fait le job, mais cela se fait au prix d'une qualité plutôt médiocre pour un smartphone aussi récent et premium.

Reste à savoir si Samsung lancera cette technologie directement sur le Note 21 – ou si le constructeur préfère d'abord tenter l'expérience sur un milieu de gamme avant de le proposer sur le segment le plus premium.

Source : Let's Go Digital