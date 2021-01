Samsung remplacerait finalement le Galaxy Note 21 par un Note 20 FE

De nouvelles informations indiquent que le Galaxy Note 21 serait en réalité un Galaxy Note 20. Cette révélation fait suite à une succession de déclarations contradictoires vis-à-vis du smartphone. Samsung pourrait en effet décider de ne pas renouveler sa gamme, le Galaxy S21 Ultra prenant en charge le style S-Pen.

Sera, sera pas… Les révélations à propos d'un potentiel Galaxy Note 21 se suivent et ne se ressemblent pas. Le Galaxy S21 Ultra prenant en charge le stylet S-Pen, l'avenir de la gamme Note ne semble pas au beau fixe. Certaines n'ont pas hésité à dire que le prochain modèle sur la liste ne verrait jamais le jour. Alors que les utilisateurs perdaient peu à peu d'espoir, un porte-parole de Samsung a confirmé la sortie d'un Galaxy Note en 2021. Ross Young, leaker renommé, en a révélé un peu plus sur le téléphone.

Selon lui, Samsung prévoirait de remplacer le Galaxy Note 21 par un autre modèle. “Il n'y aura pas de Note 21, mais on pourrait voir un Note 20 FE…” a-t-il écrit sur Twitter. La firme coréenne pourrait ainsi sortir une version “Lite” du dernier Galaxy Note en date, probablement vendu à un prix plus bas. Ross Youg a également ajouté que “le manque de Note 21 signifie que les Galaxy S21 seront vendus à un plus grand volume et pendant plus longtemps, et pourrait dépasser le Galaxy S20”. Le Galaxy S21 a en effet enregistré 20% de précommandes en plus par rapport aux S20.

1) We now see Oppo and Xiaomi each launching a flagship using a Samsung LTPO panel in 1H'21.

2) Although now there is no Note 21 coming, we may see a Note 20 FE…

3) The lack of a Note 21 series means the S21 series will sell at higher volumes for longer and could outsell S10.. — Ross Young (@DSCCRoss) January 21, 2021

Le Galaxy Note 20 FE prendrait la place du Note 21

Si l'on se réfère aux habitudes de Samsung quant au lancement de ses modèles Fan Edition, il est bien difficile de prévoir à quelle date pourrait sortir ce Galaxy Note 20 FE. Le Galaxy S20 Fe est en effet sorti en octobre 2020, soit six mois après sa version standard. Une durée que l'on n'a par exemple pas retrouvée sur le Galaxy S10 Lite, sorti 11 mois après la sortie standard.

Selon certaines informations, le Galaxy Note 21 serait le premier Samsung à cacher le capteur selfie sous l’écran. On pourrait donc voir cette innovation arriver finalement sur la version FE du Note 20. Mais l'heure est encore aux hypothèses, tant Samsung reste discret sur le sujet. On attend donc une annonce plus précise de la firme sur ce prochain Galaxy Note bien mystérieux.