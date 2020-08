ZTE Axon 20 5G : voici le meilleur aperçu du premier smartphone avec capteur selfie sous l’écran

ZTE vient de publier un rendu officiel de l’Axon 20 5G, le premier smartphone équipé d’un capteur selfie sous l’écran. L’image nous offre un aperçu du smartphone à l’avant et à l’arrière. Il se distingue par une absence totale de caméra visible sur la face avant : pas de perforation dans l’écran, ni d’encoche et il se passe d’un module rétractable.

Après les capteurs d'empreintes digitales, les caméras s’invitent sous l’écran des smartphones. De nombreux constructeurs planchent sur cette technologie, l’une des prochaines grosses innovations dans l’industrie. Et comme souvent, le premier modèle commercial ne vient pas d’une marque mainstream. En 2018, Vivo était déjà le premier constructeur à proposer un lecteur d'empreinte sous l’écran d’un smartphone. En 2020, c’est une autre marque chinoise peu populaire dans nos contrées qui vole la vedette aux acteurs de premier plan du marché.

Huawei pourrait lancer un smartphone avec capteur selfie sous l’écran en 2021, mais le premier smartphone à bénéficier de la technologie est signé ZTE. Le constructeur a déjà confirmé une conférence pour le 1er septembre. Ce sera l’occasion de découvrir le ZTE Axon 20 5G puisuqe c’est ainsi qu’il se nomme. Une fois n’est pas coutume, on n’aura pas besoin des services de leakers pour découvrir ce à quoi le smartphone ressemble.

ZTE dévoile un rendu complet de l’Axon 20 5G

Le rendu a été partagé par Ni Fei, le président de la division mobile ZTE sur le réseau social chinois Weibo à moins de deux semaines de la présentation du smartphone. Comme vous pouvez le voir sur l’image en début d’article, il ne présente ni perforation dans l’écran, ni d’encoche sur la face avant. Ce n’est pas la première fois qu’un smartphone présente cette particularité. Le plus intéressant ici est que la caméra frontale est intégrée dans la dalle et non dans un module rétractable logé dans la tranche supérieure.

Sur l’image, l’écran du smartphone est éteint. Impossible de se faire une idée de la taille des bordures, mais le rendu nous permet toutefois de découvrir l’arrière du smartphone qui semble être revêtu d’une coque en verre texturée avec des bords légèrement incurvés vers le haut. On aperçoit par ailleurs 4 capteurs photo dont la configuration reste à préciser. Pour le reste, le ZTE Axon 20 5G devrait être équipé d’un écran OLED 6,92″ Full HD+, d’une SoC Snapdragon 765G épaulé par jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage selon les fuites. La batterie quant à elle serait d’une capacité de 4120 mAh.

