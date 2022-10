Le Galaxy A54 aurait un capteur photo 50 MP, mais ce n’est pas forcément une mauvaise chose

Un rapport de GalaxyClub révèle que le Galaxy A54 sera doté d’un capteur photo principal de 50 MP. Si cette rumeur est avérée, cela voudrait dire que Samsung aurait opté pour un capteur en apparence beaucoup moins imposant que sur son dernier milieu de gamme, qui est quant à lui équipé d’un capteur 64 MP. Mais les choses ne sont pas forcément aussi simples.

Si Samsung s’est depuis longtemps imposé sur la tranche des smartphones premium, comme l’ont encore confirmé le succès des Galaxy S22 et Galaxy Z Fold 4 pour l’ultra premium, la firme coréenne ne laisse pas pour autant de côté son segment milieu de gamme, qui a lui aussi droit régulièrement à de petites pépites. Ainsi, le Galaxy A53, globalement très satisfaisant pour son prix, s’est notamment démarqué sur sa partie photo.

C’est donc tout naturellement que son successeur est attendu de pied ferme sur ce point. Justement, le média néerlandais GalaxyClub nous fournit une information précieuse à ce sujet. Selon ce dernier, le Galaxy A54 serait équipé d’un capteur principal de 50 MP. Pas vraiment ridicule mais, à première vue, pas vraiment au ni veau non plus que son grand frère qui, lui, arbore fièrement un capteur de 64 MP.

Le Galaxy A54 serait équipé d’un capteur principal de 50 MP

Cela veut-il pour autant dire que le prochain milieu de gamme ? Ce n’est pas aussi simple. En effet, si le nombre de mégapixels du capteur est bien sûr important pour déterminer sa qualité, ce n’est pas le seul critère à prendre en compte. En effet, le capteur 64 MP que l’on retrouve actuellement sur les Galaxy A52 et A53 n’est pas particulièrement gros. Or, compte tenu de l’historique de Samsung en la matière, il est très probable que le Galaxy A54 dispose d’un capteur plus imposant.

Si tel est le cas, cela pourrait lui permettre d’obtenir de meilleures performances en photo que ses prédécesseurs. Mais tout cela est encore difficile à prédire, car, bien que Samsung semble déjà être en train de préparer l’arrivée de ses futurs milieu de gamme, nous ne disposons pas encore d’assez d’informations pour formuler des hypothèses précises. Patience donc, cela devrait arriver dans les mois à venir.

Source : GalaxyClub