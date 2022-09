Samsung lance le Galaxy A04s, un smartphone avec un écran 90 Hz à moins de 200€

Samsung a présenté un nouveau smartphone Galaxy A économique appelé Galaxy A04s en Europe. Le téléphone succède au Galaxy A03 de l'année dernière et est livré avec des caméras 50MP, un nouveau design, et plus encore. Voici les détails.

Seulement quelques mois après l’arrivée du Galaxy A13 en France, la gamme Galaxy A accueille un nouvel arrivant encore plus abordable, le Galaxy A04s. Il vient directement remplacer les Galaxy A03 et Galaxy A03s de l’année précédente, et promet de bien meilleures performances, mais surtout un écran plus fluide.

En effet, le Galaxy A04s dispose d'un écran LCD PLS de 6,5 pouces assez basique avec une définition HD+, mais sa fréquence de rafraîchissement a été améliorée à 90 Hz. Il est propulsé par un processeur Exynos 850 plus performant que le processeur Unisoc de la génération précédente. Cette puce est épaulée par 3 ou 4 Go de RAM, et 32, 64 ou 128 Go de stockage suivant la configuration choisie.

Le Galaxy A04s va se contenter du minimum en photo

Côté photo, le smartphone mise sur une caméra frontale de 5MP. À l'arrière, il dispose d'une caméra principale de 50 MP avec une ouverture F1.8, d'une caméra de profondeur de 2 MP et d'une caméra macro de 2 MP. Comme d’habitude, on aurait préféré voir Samsung n’utiliser qu’un seul capteur au dos plutôt que d’utiliser 3 capteurs assez peu performants.

Une bonne autonomie devrait être au rendez-vous, le smartphone utilisant une batterie de 5000 mAh. On peut également noter la présence d’une prise USB-C, une prise jack 3.5 mm avec le Dolby Atmos, la prise en charge de deux SIM avec un emplacement pour carte microSD, une connectivité 4G, le Wi-Fi 5 (ac), le Bluetooth 5.0 et même un capteur d’empreintes digitales sur la tranche.

Pour l’instant, Samsung n’a pas communiqué de tarif pour son Galaxy A04s. Cependant, étant donné que le Galaxy A03 est actuellement proposé à 159 euros et que son grand frère, le Galaxy A13, est également positionné sous la barre des 200 euros, on s’attend à ce que ce nouveau Galaxy A04s soit commercialisé en quatre coloris différents au même prix que son prédécesseur. Quoi qu’il en soit, le smartphone sera livré avec Android 12 et la surcouche de Samsung One UI Core 4.1. Le smartphone devrait rencontrer un grand succès pour le géant coréen, puisque les Galaxy A représentaient déjà plus de 50 % des smartphones Samsung vendus en 2021.