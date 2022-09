Galaxy A14, A34 et A54 : Samsung travaille sur ses futurs best-sellers, voici les premières infos

Les Galaxy A ne sont certes pas tapageurs, mais cette gamme représente le meilleur rapport qualité/prix de Samsung. C’est grâce à ces appareils que la marque sud-coréenne est devenue et demeure le premier constructeur mondial de smartphones. Petit tour d’horizon des futurs Galaxy A14, Galaxy A34 et Galaxy A54.

Samsung est connu pour faire jeu égal avec Apple en termes de smartphones performants et luxueux. La marque sud-coréenne est renommée pour la finition magnifique d'appareils tels que les S22, Galaxy Z Fold 4 et autres Galaxy Flip. Cela dit, tout le monde n'a pas toujours 1000 € et plus à investir dans ces téléphones de luxe. C’est pourtant grâce à des combinés aux spécifications certes plus modestes, mais aux performances plus qu'honorables, le fameux milieu-de-gamme, que la compagnie est devenue le premier constructeur de smartphones mondial.

À en croire le site AndroidHeadlines, le géant asiatique serait en train de préparer l’arrivée des nouveaux téléphones de sa série de combinés abordables, les Galaxy A. Ceux-ci sont composés de smartphones s’adressant à un segment allant de l’entrée au milieu de gamme. Logiquement, le moins cher d’entre tous sera le Galaxy A14 5G. Contrairement à son prédécesseur direct, et comme son nom le suggère, il sera compatible 5G, ce qui en fera le smartphone 5G ready le moins cher de la marque l’année prochaine. Rien ne suggère que la 5G sera optionnelle sur ce modèle. Le choix de ne pas proposer un A14 “juste 4G” serait bénéfique pour les opérateurs de téléphonie mobile, qui aimeraient convertir les clients à cette nouvelle norme. La combinaison de forfaits mobiles 5G pas chers et d'appareils abordables devrait aider en ce sens.

Comme le veut la tradition, le Galaxy A54 représentera le meilleur investissement

Dans le milieu de gamme, on retrouvera le Galaxy A34 (nom de code SM-A346B). Les détails concernant ce modèle sont épars, mais il se dit qu’il pourrait être propulsé par le nouveau System-on-Chip maison, l’Exynos 1380. Étant donné le placement de la gamme tout entière, les clients souhaitant obtenir le meilleur rapport performance/prix seront certainement plus tentés par le Galaxy A54.

Les Galaxy A14, Galaxy A34 et Galaxy A54 devraient tous débarquer sur les étals européens. Si Samsung respecte le calendrier habituel, c’est le Galaxy A14 qui sera commercialisé le premier, avant la fin de l’année. Les deux autres, le Galaxy A34 et le Galaxy A54 devraient être vendus après la présentation du Galaxy S23, afin de ne pas marcher sur ses plates-bandes, très probablement début 2023. Aucune précision n’est disponible quant à leurs prix de vente, mais Samsung ne devrait pas trop s’éloigner de sa politique tarifaire actuelle.

Source: GalaxyClub