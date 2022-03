Le forfait mobile 100 Go B&You est à moins de 10 euros !

B&You signe le retour de son forfait mobile pas cher 100 Go à 9,99 € par mois. Une offre à ne pas laisser filer, qui s'adaptera aux personnes voulant un forfait sans engagement avec une grosse enveloppe Internet sans se ruiner.

Pour quelques jours encore seulement, jusqu'au 2022, B&You propose son forfait 100 Go à 9,99 € par mois. Sans engagement, il est également sans condition de durée. Ce qui signifie que son prix n'augmente pas, même après la première année. De ce fait, vous n'aurez pas à en changer tous les 12 mois.

Parmi les services que l'on retrouve dans ce forfait mobile à moins de 10 euros, on peut compter sur 100 Go d'internet à utiliser en France Métropolitaine dont 20 Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Pratique si vous êtes amené à voyager occasionnellement. Aussi de la partie, on retrouve les SMS et MMS illimités.

La carte SIM triple découpe compatible avec tous les téléphones du marché est facturée 10 euros à la commande de votre ligne. Aussi, si vous souhaitez conserver votre numéro de mobile actuel, vous pouvez en demandez sa portabilité en transmettant votre numéro RIO à B&You.

Si ce forfait ne répond pas à vos attentes, vous pouvez faire un tour sur notre sélection des meilleurs forfaits mobile à moins de 5 euros, ou à notre comparatif des meilleurs forfaits mobile en fonction de votre budget et de vos besoins.