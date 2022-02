Le Fire TV Stick d’Amazon est de retour à petit prix !

Le Fire TV Stick TV est de retour à un bon prix. Amazon et Boulanger sont les enseignes qui le proposent à prix réduit. Il est possible de s'en équiper au meilleur prix du moment à 24,99 €. Et si c'est un autre modèle du dongle multimédia qui vous intéresse, ils sont également tous proposés en promotion.

Profitez de ce bon plan pour acquérir le Fire TV Stick à petit prix. Alors qu'il faut généralement débourser 39,99 € pour s'en équiper, une réduction de 15 euros fait chuter son prix à 24,99 €. De plus, les autres modèles sont également proposés à prix réduit. De la sorte, le Fire TV Stick Lite s'affiche à 22,99 €, la version standard à 24,99 € et les version 4K et 4K Max à respectivement 34,99 € et 39,99 €. On récapitule :

L'offre est valable pour une durée indéterminée dans la limite des stocks disponibles. Nous vous conseillons donc de ne pas trop tergiverser si vous êtes intéressé par un des modèles de Fire TV Stick.

Quelles sont les différences entre les 4 modèles Fire TV Stick d'Amazon ?

Si vous ne savez pas lequel choisir et quelles sont les différences entre eux, nous vous les expliquons ci-dessous afin de vous aider à faire votre choix.

Le Fire TV Stick Lite (2020), idéal pour le streaming, est livrée avec la télécommande vocale Alexa Lite, sans boutons de contrôle de la TV. Il permet de demander à Alexa de trouver et lire du contenu. Sa télécommande n'est pas dotée de boutons de contrôle de la TV. Elle ne permet donc pas de commander la mise sous/hors tension ni le volume de votre TV, barre de son ni récepteur. Il prend en charge les technologies Dolby Atmos (pass-through HDMI uniquement), HDR, HDR10+ et HLG en résolution Full HD jusqu'à 1080p.

Le Fire TV Stick (2020), idéal pour le streaming et le contrôle de la TV, est livré avec la télécommande vocale Alexa avec boutons de contrôle de la TV et permet aussi de demander à Alexa de trouver et lire du contenu mais est également équipée des boutons Marche/Arrêt, Volume et Silencieux pour contrôler votre expérience de visionnage avec une seule et même télécommande. Il permet donc le contrôle de votre TV et prend en charge les technologies Dolby Atmos, HDR, HDR10+ et HLG en résolution Full HD jusqu'à 1080p.

Le Fire TV Stick 4K Ultra HD (2018), idéal pour le streaming saisissant au format 4K Ultra HD, est livré avec la télécommande vocale Alexa reprend les même fonctionnalités que le Fire TV Stick et prend également en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+ en résolution jusqu'à 4K Ultra HD.

Le Fire TV Stick 4K Max (2021), idéal pour le streaming 4K haute performance avec prise en charge du Wi-Fi 6, est livré avec la télécommande vocale Alexa reprend les même fonctionnalités que le Fire TV Stick et prend également en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+ en résolution jusqu'à 4K Ultra HD.

