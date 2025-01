Les Etats-Unis confirme l’interdiction de TikTok dès le 19 janvier 2025

TikTok a épuisé tous ses recours. La Cour suprême des États-Unis, sa dernière chance, a validé l'interdiction de l'application, qui risque de disparaître outre-Atlantique dès le 19 janvier 2025. Une vente de TikTok pourrait faire évoluer la situation, tandis que la position de Donald Trump sur le sujet est scrutée de très près.

La Cour suprême des États-Unis a confirmé ce vendredi 17 janvier la validité d'une loi interdisant TikTok sur le territoire américain. Adoptée par le Congrès avec une écrasante majorité en 2024 et ratifiée par le président démocrate Joe Biden, elle était bien évidemment contestée par Bytedance, la société propriétaire de TikTok.

Mais la Cour suprême n'a pas tranché en faveur de l'entreprise chinoise. Elle a estimé que la loi ne violait pas le premier amendement de la Constitution américaine, qui protège la liberté d'expression. Elle a aussi validé le fait que l'application constitue des “risques pour la sécurité nationale”. La décision a été prise à l'unanimité des neuf juges.

Donald Trump va devoir trancher

“L'ampleur de TikTok et sa propension à être contrôlé par une puissance étrangère rivale, ainsi que les vastes volumes de données sensibles que la plateforme collecte, justifient un traitement différencié pour répondre aux préoccupations du gouvernement en matière de sécurité nationale”, a publié la Cour suprême dans un avis.

La loi doit donc entrer en vigueur dès ce dimanche 19 janvier 2025. La seule possibilité pour que TikTok ne soit pas interdit aux États-Unis à cette date serait que la branche américaine de l'application soit vendue à un acteur qui ne soit pas chinois d'ici là, ce qui semble complètement improbable à ce stade.

L'investiture de Donald Trump est prévue le lundi 20 janvier 2025, soit le lendemain du début de l'application de la loi. Le nouveau président interviendra-t-il dans ce dossier une fois au pouvoir ? “La décision de la Cour suprême était attendue et tout le monde doit la respecter. Ma décision concernant TikTok sera prise dans un avenir proche, mais je dois avoir le temps d'examiner la situation”, a-t-il réagi.

Il a aussi précisé avoir discuté de la question avec son homologue chinois Xi Jinping ce 17 janvier 2025. Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, devrait assister à l'investiture de Donald Trump lundi prochain. Le prochain président des États-Unis a récemment soutenu TikTok et critiqué son interdiction, arguant que l'app lui avait permis de toucher une jeune audience lors des dernières élections. Mais au Congrès, ses alliés républicains ont bien voté en faveur de la loi.

TikTok va cesser de fonctionner du jour au lendemain ?

“TikTok devrait rester accessible aux Américains, mais simplement sous une propriété américaine ou une autre propriété qui répond aux préoccupations de sécurité nationale identifiées par le Congrès lors de l'élaboration de cette loi”, a commenté Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche. Elle ajoute que compte tenu du calendrier, il “doit incomber au prochain gouvernement”, celui de Donald Trump donc, de mettre en œuvre la loi.

Car si TikTok va, sauf retournement de situation, être interdit aux États-Unis le 19 janvier 2025, l'application de cette interdiction est encore très floue. En principe, Oracle ne sera plus autorisé à fournir à TikTok son infrastructure cloud. Google et Apple devraient aussi supprimer l'application du Play Store et de l'App Store. À ce stade, il est difficile d'estimer si l'utilisation d'un VPN pourra permettre aux utilisateurs d'accéder au réseau social depuis les États-Unis. Si un compte Google ou Apple américain est connecté au smartphone Android ou à l'iPhone en cours d'utilisation, il est probable que TikTok reste inaccessible, même avec un VPN, sans devoir bidouiller son appareil.

Si la Chine n'est pas emballée par une vente de l'activité américaine de TikTok, elle va potentiellement y être contrainte. Elon Musk serait intéressé par un rachat de TikTok. Si l'opération va à son terme après avoir déjà acquis Twitter, renommé X, il deviendrait le leader incontesté des réseaux sociaux occidentaux. Frank McCourt, connu en France comme le propriétaire de l'Olympique de Marseille, serait aussi dans la course. Son but serait de changer l'algorithme de TikTok, qui fait pourtant la force de la plateforme.

En prévision, de nombreux utilisateurs américains ont commencé à télécharger l'application RedNote, un concurrent de TikTok, lui aussi chinois, afin de remplacer leur app préférée.

Source : Reuters