Le disque SSD interne Lexar NM620 à petit prix durant le Prime Day 512 Go

Amazon fait de belles promotions sur les produits high-tech durant le Prime Day. Le disque dur SSD interne Lexar NM620 de 512Go est ainsi affiché à -10%, passant de 49,99€ à 44,99€. C’est l’occasion de vous équiper à moindre coût.

Lexar est l’une des marques références en matière de stockage informatique. D’une capacité de 512 Go, le disque SSD interne Lexar NM620 affiche de très hautes performances. Grâce aux vitesses ultra rapides du débit de transfert pouvant atteindre 3300Mo/s en lecture et 3000Mo/s en écriture, c’est un composant informatique idéal pour les passionnés de PC, les créatifs et les gamers. Résistant aux chocs et aux vibrations, le SSD Lexar NM620 M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe a été conçu pour une charge de travail intensive.

En passant de 49,99€ à 44,99€ durant le Prime Day, Amazon offre une réduction de 5€ aux abonnés Prime.

