Le deal smartphone de l’année ? Le Google Pixel 9 est à 135€ chez Bouygues Telecom pour le Black Friday

Le Black Friday frappe fort chez Bouygues Telecom ! L'opérateur propose jusqu'à 250€ de remise sur ses smartphones haut de gamme, dont le très convoité Google Pixel 9 qui bénéficie d'une réduction immédiate de 160€.

Ça y est, c'est parti ! Bouygues Telecom lance son Black Friday avec des réductions qui donnent vraiment envie. On parle quand même de jusqu'à 250€ de remise sur des smartphones, et pas n'importe lesquels : des modèles récents et haut de gamme. De quoi se faire plaisir sans vider son compte en banque.

Le Google Pixel 9 à 135€, l'affaire du moment

Le deal qui sort vraiment du lot, c'est le Google Pixel 9. Avec 160€ de remise immédiate quand vous prenez le forfait 200 Go (engagement de 24 mois), il vous revient à 135€. Franchement, pour un smartphone de cette qualité, c'est cadeau.

Un appareil photo bluffant et une IA qui change la donne

Le Pixel 9 embarque la puce Google Tensor G4, et concrètement, ça fait toute la différence au quotidien. Gemini, l'assistant IA de Google, est directement intégré au smartphone. L'atout majeur avec Gemini Live ? Vous pouvez lui parler naturellement, comme lors d'une vraie conversation. Vous changez d'avis en pleine phrase ? Aucun problème, il suit le fil de votre pensée.

Là où il fait vraiment la différence, c’est sur la photo. Même de loin, même en basse lumière, vos clichés sont nets et détaillés. Les fonctions de retouche automatiques sont en prime impressionnantes. Son vrai point fort de ce côté là ? La fonction “M'ajouter”. Vous connaissez cette situation frustrante où quelqu'un doit sacrifier sa place sur la photo de groupe pour jouer les photographes ? Avec le Pixel 9, vous prenez une première photo, puis vous échangez de place. Le smartphone fusionne intelligemment les deux images. Résultat : tout le monde apparaît sur le cliché final.

Question autonomie, le smartphone tient largement la journée avec plus de 24 heures d'utilisation. En activant l'économiseur de batterie, vous pouvez même atteindre 100 heures. L'écran bénéficie de la protection Gorilla Glass Victus 2, une garantie de solidité face aux chocs et aux rayures.

Et finalement, son vrai bonus : 7 ans de mises à jour garanties. Sept ans ! Votre smartphone continuera de recevoir les nouveautés et les correctifs de sécurité pendant toutes ces années. Une longévité rare sur le marché, et un vrai argument pour investir sereinement.

Pour 135€, difficile de dire non à tous ces avantages et si en plus on peut profiter d’un forfait 200Go chez Bouygues Telecom, que demander de plus ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.