L’application Gboard de Google pourrait bientôt recevoir un nouveau raccourci « Insertion Rapide ». Comme son nom l’indique, son but de fluidifier l’insertion de contenus dans les messages.

À moins d’avoir des besoins spécifiques, il est peu probable que vous ayez changé le clavier par défaut de votre smartphone Android. Sauf à posséder un modèle de chez Samsung, il s’agit de Gboard, l’une des nombreuses applications signées Google. La firme de Mountain View la met régulièrement à jour avec des options parfois attendues depuis très longtemps par ses utilisateurs. Elles passent par des phases de test qu’il est possible de repérer en étudiant les versions bêta de Gboard.

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C’est ainsi que l’on repère une nouvelle tuile à ajouter, si on le souhaite, dans la barre de raccourcis au-dessus des touches du clavier. Pour rappel, ces tuiles sont accessibles en touchant l’icône qui en représente 4 sous forme de carrés aux coins arrondis, tout à gauche de la barre. Il faut ensuite appuyer sur le crayon en bas à droite puis faire glisser les fonctions que l’on veut retrouver en raccourcis. Celle dont il est question ici, « Quick Insert », qui devrait se traduire chez nous par « Insertion Rapide » prend la forme d’un losange avec un « + » à l’intérieur.

L’option « Insertion Rapide » de Gboard est en cours de test

Pas de mystère quant au but de la fonction, « Insertion Rapide » vise à fluidifier l’insertion de contenus dans vos messages. Vous pouvez voir les catégories pour l’instant envisagées, qui apparaissent après avoir touché l’icône du losange. Nous les avons librement traduites, mais leur appellation finale pourrait être différente. Il y en a 6 :

Outils : par exemple la saisie vocale.

: par exemple la saisie vocale. Expressions : les emojis ou les stickers.

: les emojis ou les stickers. Presse-papiers : l’historique récent de ce que vous avez copié dedans.

: l’historique récent de ce que vous avez copié dedans. Outils d’écriture : ils peuvent mettre en avant le texte que vous avez fréquemment modifié.

: ils peuvent mettre en avant le texte que vous avez fréquemment modifié. Images .

. Contacts.

Certaines catégories comme Images affichent quelques exemples, et toutes comportent une barre de recherche pour aller au-delà. Cette barre est d’ailleurs présente avant de choisir une catégorie. En ce qui concerne les Contacts, vous avez le choix d’insérer tout ou partie des informations proposées (nom, surnom éventuel, numéro de téléphone). La fonctionnalité est assez complète, mais il faudra attendre de l’avoir en main pour dire si elle accélère vraiment l’insertion de contenus comparée aux options déjà disponibles. Aucune date de déploiement n’est connue à ce jour.

Source : Android Authority