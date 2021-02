Le Bitcoin provoque une pénurie de cartes graphiques Nvidia et AMD

La pénurie des dernières GeForce RTX 3000 n'est pas prête de s'arrêter. En plus des difficultés pour s'approvisionner en composants, Nvidia doit en plus composer avec les cryptomineurs, qui achètent des stocks entiers de cartes graphiques pour miner le Bitcoin et l'Ethereum, deux devises virtuelles aux cours particulièrement élevés actuellement.

Comme vous le savez peut-être, les dernières cartes GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 sont dans une situation de pénurie sans précédent. La faute aux difficultés qu'éprouve le constructeur à se procurer les composants nécessaires à leur fabrication, à une demande extrêmement forte… Et aux cryptomineurs.

Depuis quelques semaines, le Bitcoin a vu son cours exploser, dépassant même la barre symbolique des 50 000 $ pour un BTC. Cette popularité inédite est liée à plusieurs annonces récentes. Enfin, des entreprises de renom ont décidé de faire confiance à la reine des cryptomonnaies. Ce fut le cas de Tesla, qui a acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, ou encore de Paypal et Mastercard qui ont confirmé la possibilité future de payer en BTC ou avec d'autres cryptomonnaies.

La bonne santé du Bitcoin a eu comme un effet de ruissellement sur les autres devises virtuelles. Il est nécessaire de rappeler que le Bitcoin, contrairement à la grande majorité des autres cryptomonnaies, ne se “cultive” pas à l'aide de cartes graphiques, mais avec un ASIC (un appareil dédié exclusivement à cette tâche).

Malgré ce détail, l'explosion du cours de la reine des cryptomonnaie a un impact bénéfique sur la popularité des autres devises. De fait, les cryptomineurs se sont jetés sur les dernières cartes graphiques de Nvidia, qui offre des puissances de calcul idéales pour le minage. À titre d'exemple, un Américain a acheté 78 GeForce RTX 3080 et 65 GTX 1080 Ti pour miner des cryptomonnaies. Résultat, il parvient à empocher 900 dollars par jour, soit la coquette somme de 27 000 dollars par mois.

Plus récemment, des mineurs ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Faute de pouvoir acheter des cartes graphiques à l'unité, les cryptomineurs se sont rabattus sur les derniers PC portables équipés de RTX 3060. Voilà pourquoi on a pu voir circuler sur la toile des photos de fermes d'Ethereum composées de dizaines et dizaines de PC portables. Pour rappel, le cours de cette devise virtuelle est lui aussi en excellente forme, pour passer de 100 € à 1275 € en seulement un an.

La pénurie persiste sur les sites marchands

Il suffit de se rendre sur les différents sites marchands pour constater la pénurie par soi-même. Que ce soit sur Amazon, sur LDLC ou sur Matériel.net, les GeForce RTX de dernière génération sont toutes en rupture de stock. Il en va de même pour les précédentes cartes du constructeur, comme la RTX 2060, la GeForce GTX 1660 Ti. Même les GeForce 1050 Ti, lancées pourtant en 2016, sont introuvables.

Cette situation inédite a poussé Nvidia à prendre des décisions radicales. En effet, l'entreprise compte rééditer des RTX 2060 et des GTX 1050 Ti pour satisfaire une partie de la demande. En outre, le constructeur va réduire les performances des RTX 3060 pour empêcher les cryptomineurs de se jeter dessus. Une nouvelle gamme de cartes dédiées au minage, les CMP, seront lancées entre le premier et le second trimestre 2021.

