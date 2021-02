Nvidia ressort ses vieilles RTX 2060 et GTX 1050 Ti pour faire face à la pénurie des dernières RTX 3000

Pour faire face à la pénurie des dernières RTX 3000, Nvidia s'apprête à remettre en circulation de précédentes cartes graphiques, comme la RTX 2060 et la GeForce GTX 1050 Ti. Le constructeur estime que ces GPU peuvent encore satisfaire une partie des joueurs.

Comme vous le savez probablement, les dernières GeForce RTX 3070, 3080 et 3090 de Nvidia font face à une pénurie sans précédent. D'après le constructeur, il n'y aura pas de stocks avant le second trimestre 2021. Les difficultés liées à la crise sanitaire mondiale, les scalpers qui s'emparent de milliers de cartes graphiques, et la popularité grandissante des RTX 3000 pour miner des cryptomonnaies rendent la vie dure à Nvidia.

Face à cette situation inédite, Nvidia vient de confirmer à ses actionnaires que la société allait rééditer d'anciens GPU afin “de répondre à la demande du marché qui reste très élevée”. Ainsi, le constructeur souhaite notamment remettre sur le marché des RTX 2060 et des GeForce GTX 1050 Ti, deux produits loin d'être “techniquement en fin de vie” d'après les dires de Nvidia.

Une bonne solution pour jouer en Full HD

Selon l'entreprise, la GTX 1050 Ti offrira aux utilisateurs une option bon marché pour jouer en 1080p avec des paramètres graphiques fixés sur Moyen ou Low, tandis que la RTX 2060 permettra de jouer confortablement en Full HD, le tout en élevé, sur une grande majorité de titres. Malgré leur âge (la GTX 1050 Ti a été lancée en 2016, 2019 pour la RTX 2060), ces GPU restent particulièrement populaires et figurent en bonne position dans les statistiques de Steam. La GTX 1050 Ti reste la seconde carte la plus utilisée, tandis que la RTX 2060 figure à la cinquième place.

Seulement et à l'heure actuelle, les prix de la GTX 1050 Ti et de la RTX 2060 font froid dans le dos. Sur le site spécialisé Newegg, il est impossible de trouver une RTX 2060 sous la barre des 700 €, et certains revendeurs tiers n'hésitent pas à dépasser les 1500 €. Quant à la GTX 1050 Ti, le constat reste le même : très peu de stocks et des prix situés entre 250 et 800 €. Difficile à avaler lorsque l'on sait que la carte graphique était proposée à 155 € à son lancement en 2016. Espérons que la remise sur le marché de ces GPU entraîne une baisse conséquente des prix.

Source : The Verge