Diablo Immortal est complètement cassé sur les smartphones Samsung avec une puce Exynos

Depuis son lancement, Diablo Immortal rencontre de nombreux problèmes, particulièrement sur les smartphones Samsung équipés d’un processeur Exynos. Ces derniers sont nombreux à subir de nombreux bugs graphiques, qu’il s’agisse d’artefacts qui apparaissent subitement ou de textures qui refusent carrément de s’afficher. Des problèmes dont nous avons également été témoins à la rédaction.

Sale temps pour les joueurs ayant un smartphone Samsung propulsé par une puce Exynos. Alors que celle-ci est connue pour généralement faire moins bien que sa rivale Snapdragon, le lancement de Diablo : Immortal n’aide pas à redorer son blason. En effet, le dernier opus de la saga culte de Blizzard, destiné en premier lieu aux joueurs sur mobile, rencontre de nombreux problèmes avec le processeur.

C’est ce que rapportent plusieurs utilisateurs sur un thread Reddit dédié aux soucis techniques rencontrés. Il semblerait que les smartphones Samsung sous Exynos soient particulièrement touchés par le phénomène. Au programme, plusieurs joyeusetés allant des artefacts graphiques inopinés aux textures qui refusent tout bonnement de s’afficher à l’écran. À la rédaction, nous avons nous-mêmes pu être témoins de ces bugs.

Les smartphones Samsung sous Exynos n’arrivent pas à faire tourner Diablo Immortal

Alors que nous avons pourtant fait tourné le jeu sur un Galaxy S22 Ultra, nous avons constaté un framerate bloqué à 30 FPS lorsque celui-ci ne chute pas soudainement, plusieurs glitchs graphiques ainsi des crashs entraînant la fermeture complète de l’application. Sans surprise, aucun de ces soucis ne s’est manifesté sur la Tab S8, qui elle est équipée d’un processeur Snapdragon. Ce sont donc tous les smartphones sous Exynos, de n’importe quelle génération, qui sont sujets à ces bugs.

Ainsi, même les modèles les plus récents sont victimes de ces bugs, pourtant dignes des plus vieux smartphones. Blizzard a d’ores et déjà pris la parole sur le sujet et promet de déployer rapidement un patch correctif. Pour le moment, aucune solution temporaire ne semble être disponible. La situation est telle que le développeur réfléchirait à bloquer le téléchargement de son jeu sur les smartphones concernés.

