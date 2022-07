Asus ZenFone 9 : la fiche technique dévoilée, il a tout pour concurrencer le Xiaomi 12

Un leaker a dévoilé sur Twitter la fiche technique du ZenFone 9, le prochain smartphone haut de gamme d’Asus qui devrait directement concurrencer le Xiaomi 12 ou le Galaxy S22. Processeur, configurations de mémoire, batterie, capteur photo principal, coloris et même une gamme de prix en font partie. Une courte vidéo, qui semble être légitime, accompagne cette liste très intéressante.

Asus a présenté il y a quelques jours le ROG Phone 6 et le ROG Phone 6 Pro. Ce sont deux smartphones gaming haut de gamme dont le prix de vente démarre à plus de 1000 euros. Ils sont équipés d’une plate-forme très puissante, d’un très grand écran, d’une double batterie monstrueuse et d’un design optimisé pour le jeu, que ce soit au niveau de la prise en main (avec les fameux AirTriggers) ou de la gestion de la chaleur. Vous pouvez en retrouver le test complet dans nos colonnes.

Le catalogue de la marque n’est pas constitué que des ROG Phone. Il y a aussi les ZenFone, des smartphones plus traditionnels qui vont davantage plaire à la clientèle de Xiaomi, de Samsung, d’Oppo ou encore d’Apple. L’année dernière, Asus a présenté deux ZenFone : le ZernFone 8 et le ZenFone 8 Flip, le premier étant un petit superphone (comme le Xiaomi 12 ou le Xperia 5 III) et le second étant le successeur spirituel du ZenFone 7 avec son module photo rotatif.

Le ZenFone 9 reprendrait le petit format du ZenFone 8

Cette année, nous nous attendons à ce qu’Asus présente aussi des ZenFone. Combien seront-ils ? Mystère. Toutefois, une fuite confirme que le ZenFone 8 « classique » aura bien un remplaçant direct. Il s’agirait du ZenFone 9. L’information vient du leaker SnoopyTech qui a posté une liste de caractéristique technique qui ressemble fortement à celle d’un petit superphone. Vous y retrouvez notamment un écran Samsung AMOLED de 5,9 pouces 120 Hz, comme pour le ZenFone 8.

Dans ce petit châssis, nous retrouverions une batterie elle aussi assez réduite, puisque sa capacité atteindrait les 4300 mAh. Cela représenterait tout de même une augmentation de 300 mAh, ce qui n’est pas négligeable. L’étanchéité et le port jack 3,5 mm serait également de retour. Il y aurait également deux capteurs photo à l’arrière, laissant entendre un éventail fonctionnel similaire à celui du ZenFone 8 (qui n’avait qu’un module principal et un module ultra grand-angle). Toujours pas de zoom optique au programme ici.

Nouveau capteur photo, stabilisateur optique et Snapdragon 8+ Gen 1

En revanche, un gros changement serait attendu dans ce domaine. Le capteur 64 mégapixels du ZenFone 8 serait remplacé par un IMX766, capteur 50 mégapixels star de Sony. Et il serait équipé d’un gimbal « hybride ». Comprenez qu’il s’agit d’un double stabilisateur optique placé sur le capteur et l’optique. Il serait stabilisé sur 6 axes. Reste à savoir comment ces axes seront répartis (nous parions sur 3 sur le capteur et 3 sur l’objectif).

Deux autres changements sont attendus. D’abord le lecteur d’empreinte sous l’écran serait déplacé sur la tranche de droite, comme pour le ZenFone 7 (et les Xperia). Ensuite le SoC. Il s’agit ici du Snapdragon 8+ Gen 1. Comme le ROG Phone 6, le ZenFone 9 éluderait donc le Snapdragon 8 Gen 1 pour se concentrer sur sa version améliorée. Espérons qu’aucun problème de chauffe ne viendra ternir l’expérience.

Trois configurations seraient proposées : 8+128 Go, 8+256 Go et 12+256 Go. Les prix s’échelonneraient en Europe entre 800 et 900 euros. Le ZenFone 9 subirait donc lui aussi une légère inflation, son prédécesseur ayant été commercialisé entre 699 et 819 euros. Sachez qu’aucune information officielle n’a été communiquée par Asus à propos du ZenFone 9. Mais compte tenu de la complétude de cette fuite, il serait logique que l’officialisation ne soit plus très loin.

Source : Twitter