L’aspirateur robot Midea S8+ avec une réduction de -80% chez AliExpress !

Rendez-vous vite chez AliExpress pour profiter d’un aspirateur robot Midea S8+ avec une réduction exceptionnelle de -61% ! Il se retrouve ainsi sous la barre des 400€. On vous explique tout ci-dessous.

Vous avez toujours rêvé de profiter d’un intérieur propre sans aucun effort à fournir ? Bonne nouvelle : on a trouvé un aspirateur robot d’exception avec une réduction de -80% chez AliExpress.

En vous rendant dès maintenant sur le site, vous pouvez en effet vous procurer le Midea S8+ pour seulement 299€ au lieu de 993,77€.

Mais attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 12 novembre prochain ! Pour en profiter, vous devez donc faire partie des plus rapides.

Pourquoi craquer pour le Midea S8+ ?

Clairement haut de gamme, le Midea S8+ propose de nombreux avantages. Il vous offre par exemple 60 jours de liberté sans vidange grâce à une boîte à poussière de 2,5L. Aussi, il est doté d’une batterie haute capacité de 5200mAh et peut donc nettoyer votre logement pendant 150 à 180 minutes. Il est ainsi capable de laver une surface allant de 180m2 à 200m2. Et lorsqu’il n’a bientôt plus de batterie, il retourne de lui-même à sa station pour se recharger.

Capable d’aspirer, mais aussi de nettoyer, il peut vibrer jusqu’à 500 fois par minute et possède un réservoir d’eau pour un nettoyage humide efficace. Il peut ainsi s’attaquer à votre poussière, mais également à toutes les tâches tenaces de votre sol. Huile, sauce, etc. Rien ne lui résiste grâce à son aspiration de 4000Pa avec un moteur Nidec BLDC.

Très efficace, il cartographie votre logement via un système de navigation laser LDS de haute précision et la reconnaissance 3D. Il peut faire des dessins de cartes précises en temps réel et les stocker afin de reconnaître toutes les pièces de votre logement, même si vous avez plusieurs étages.

Précisons finalement qu’il est compatible avec l’Assistant Google et Alexa. Vous pouvez ainsi le contrôler à la voix et utiliser l’application dédiée pour programmer tous les nettoyages de votre logement.

Difficile de dire non face à tant de prestations haut de gamme, surtout pour un prix aussi bas…

