L’aspirateur robot iRobot Roomba 692 en chute libre pour les soldes

Généralement proposé à 399 €, l'aspirateur robot iRobot Roomba 692 voit son prix chuter sous la barre des 200 €. C'est du coté de l'enseigne en ligne Amazon qu'il faut se rendre pour profiter de ce nouveau bon plan valable pendant les soldes d'été 2021.

Si vous souhaitez vous procurer l'aspirateur robot iRobot Roombat 692 au meilleur prix du moment. Pour les soldes d'été Amazon 2021, l'enseigne en ligne le propose à 199 € au lieu de 399 €. Vous avez également la possibilité de payer en 4 fois sans frais soit 4x 49,75 €. Une excellente affaire donc.

Pour en revenir au Roomba 692, cet aspirateur robot est équipé d'un système de nettoyage en 3 étapes pour tout aspirer, des fines particules de poussières jusqu'aux débris plus larges et les poils d'animaux. Autre point fort, il peut être utilisé avec les assistants vocaux Alexa ou Google afin de gérer les taches ménagères vocalement.

Pour ce faire, il suffit d'installer l'application iRobot HOME afin de programmer et suivre les sessions de nettoyage. Enfin, le iRobot Roomba 692 dont les dimensions sont de 34 x 34 x 9.5 cm et dont le poids est de 3,54 kilos est livré avec une base de chargement Home Base et un cordon d’alimentation.

