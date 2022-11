L’aspirateur Roborock S7 à prix irrésistible pendant le Singles’ Day d’AliExpress

Initialement en vente à 649 euros, le Roborock S7 voit son prix chuter durant le Singles' Day. AliExpress l'affiche ainsi à 353,15 euros avec le code promotionnel SDXFR32. C'est le bon moment pour changer d'aspirateur.

AliExpress organise le Singles'Day du 1er au 13 novembre 2022. À cette occasion, le Roborock S7 est affiché à seulement de 353,15 euros. Disponible en deux coloris, blanc ou noir, cet aspirateur robot 2-en-1 bénéficie d'une réduction irrésistible.

Le Roborock S7 est un aspirateur robot 2 -en-1 qui peut à la fois aspirer et laver vos sols. Il s'agit d'un modèle haut de gamme doté d'une puissance d'aspiration impressionnante de 2500 Pa. Son système de serpillère à vibration sonique permet un nettoyage plus efficace que la plupart des autres modèles de la concurrence.

Avec sa batterie Li-ion de 5200 mAh, il offre une autonomie jusqu'à 180 minutes. Il est bien sûr équipé d'un télémètre laser pour pouvoir naviguer intelligemment et cartographier complètement votre intérieur. De cette manière, vous pouvez lui demander, via l'application dédiée, de nettoyer des endroits précis chez vous ou d'éviter des zones interdites. Enfin, il est équipé d'un bac à poussière de 470 ml et d'un réservoir d’eau de 300 ml.

Si vous cherchez un aspirateur robot complet, efficace mais facile d'utilisation et d'entretien, le Roborock S7 est une valeur sûre.

