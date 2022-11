Cette barre de son signée TCL est à moins de 100 €, vite !

Une barre de son de la marque TCL est à moins de 100 euros sur le site Cdiscount. Pendant une offre à durée très limitée, la TCL TS7010 est à exactement 99,99 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Chaque jour, avant le Black Friday, Cdiscount propose diverses offres promotionnelles sur une sélection d'articles mis en avant par le site e-commerce français.

Cette fois-ci, c'est une barre de son signée TCL qui fait l'objet d'une réduction sur le site marchand. En effet, la TCL TS7010 est vendue par Cdiscount au prix de 99,99 euros au lieu de 119,99 euros ; soit une remise immédiate de 20 euros par rapport au dernier tarif constaté avant le rabais. Pour information, la livraison du produit est offerte en point relais et les membres CDAV obtiendront 5% du montant de l'article dans leur cagnotte.

Simple à installer et facile à utiliser, la barre de son TCL TS7010 est composée d'un caisson de basses et d'une barre audio. L'appareil peut être relié à distance avec un smartphone ou une tablette par l'intermédiaire de la technologie sans fil Bluetooth 4.2. Parmi les autres points forts de la barre de son, on retrouve notamment la prise en charge des normes WAV, MP3 et FLAC ; la technologie Dolby Digital ; un sélecteur de sources ; le mode EQ, un bouton marche/arrêt et le volume.