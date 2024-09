Plus la peine d’aller sur Telegram pour streamer illégalement la Ligue 1, les pirates abandonnent la plateforme

Telegram n'est plus la plateforme de prédilection pour qui veut regarder les matchs de la Ligue 1 de football sans payer. Un récent changement dans le fonctionnement du service a eu une conséquence très directe.



Telegram ne sera plus jamais comme avant. Depuis l'arrestation de son fondateur en France, l'application de messagerie instantanée se transforme rapidement, au grand dam des utilisateurs. Déjà, les conversations jusque là privées ne le sont plus tant que ça depuis début septembre.

Mais c'est surtout une décision radicale qui entraîne aujourd'hui une réaction en chaîne. La plateforme accepte de partager les adresses IP et les numéro de portable de celles et ceux qui enfreignent ses règles. Le résultat ne s'est pas pas fait attendre : les streamers retransmettant illégalement les matchs de la Ligue 1 de football ont déserté le service. Telegram est en effet une destination de choix pour des dizaines de milliers de personnes ne voulant pas payer un abonnement à DAZN par exemple.

“On a appris de sources concordantes qu’au moins trois gros streamers arrêtaient“, révèle Hervé Lemaire, directeur général de LeakID, une société spécialisée dans la lutte contre le piratage. “On a remarqué que Telegram fermait plus vite les boucles illicites, en 10, 15, 20 minutes, alors que ce n’était pas le cas avant“, poursuit-il. “Jusque-là, Telegram mettait en général 24 à 48 heures à fermer ces liens pirates“. Inutile pour un match qui dure 90 minutes.

Telegram n'abritera plus les streamers illégaux de la Ligue 1, ils désertent l'application

Pour les streamers, pas question de continuer dans ces conditions : “Des mesures ont également été prises concernant les sanctions contre des personnes qui diffusent ou même des personnes qui proposent des choses illégales sur Telegram. Nous n'allons pas risquer quoi que ce soit à ce niveau“, explique l'un d'eux.

Mais malgré ce qui ressemble fortement à une victoire, les ayants droits et autres organismes anti-piratage restent prudents. Hervé Lemaire se garde de faire le moindre bilan à chaud et préfère “attendre quelques semaines et les prochains matchs, notamment des coupes d’Europe“. Et puis l'homme n'est pas dupe. Il sait très bien que “si ce n’est plus Telegram, les streamers iront sur autre chose“.

Source : Le Figaro