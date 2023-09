L’application France Identité est disponible, le malware Mintnav continue à se répandre, c’est le récap’ de la semaine

Numérisez votre carte d’identité en quelques minutes, le navigateur Chrome infecté par un vilain malware, Space X se prépare à construire une station spatiale habitable, c’est le récap’ de la semaine.

Vous pouvez désormais numériser votre carte d’identité grâce à l’application France Identité. Alors que Space X continue sa conquête de l’espace, Google se bat contre les sites pirates. Cette semaine, on vous explique comment vous débarrasser du malware Mintnav et comment exploiter au mieux un bug de Windows 11.

Gagnez du temps grâce à l’application France Identité

L’application officielle du gouvernement France Identité, qui vous permet de numériser en quelques minutes votre carte d’identité, est enfin disponible sur l’App Store et le Play Store. Attention, il s’agit pour l’instant de la version bêta et vous pourriez être confronté à quelques bugs. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la démarche à suivre pour tester l’application.

Windows 11 : améliorez les performances de l’explorateur de fichiers grâce à un bug

L’utilisateur Vivy a découvert le moyen d’améliorer les performances de l’explorateur de fichiers sur Windows 11 et l’a partagé sur X. En effet, un bug récent peut pour une fois être exploité : pour accélérer votre utilitaire, il vous suffit de basculer l’explorateur de fichiers en plein écran puis de rapidement revenir en arrière.

Space X : la conquête de l’espace continue

Des documents récemment transmis à la NASA ont révélé les projets de Space X de développer une station spatiale habitable bien plus grande que l’ISS. La station de l’entreprise d’Elon Musk serait en orbite de la Terre et son volume habitable, potentiellement extensible, commencerait avec 1000 m3 environ. L’examen préliminaire de ce projet serait prévu pour le deuxième trimestre 2028.

Google nous protège activement des sites pirates

Si Google est tenu de désindexer les sites pirates de son moteur de recherche, il semblerait que la firme anticipe même plus que ce que l’on peut imaginer. En effet, Google a révélé avoir effacé des centaines de millions de liens douteux avant même qu’ils soient indexés. Les sites pirates n’ont donc même pas le temps d’être utilisés pour du téléchargement ou du streaming illégal et se voit préventivement supprimés.

Voici comment supprimer le malware Mintnav

Plusieurs propriétaires de smartphones Xiaomi ont révélé avoir constaté que leur navigateur Chrome était infecté par un malware, baptisé Mintnav, qui ralentirait leurs appareils. Ce logiciel malveillant existerait depuis le début de l’année 2023 et continuerait à se répandre. Pas d’inquiétude, la démarche pour supprimer Mintnav est rapide et facile. On vous explique toutes les étapes à suivre dans notre actu dédiée.

Nos tests de la semaine

Lenovo Yoga Book 9i : un joli design qui ne suffit pas

Lenovo propose ici un joli PC, qui pourrait vous séduire grâce à son format dual-screen étonnant, son format fin et léger et sa partie logicielle. Cela étant dit, son poids-plume joue également en sa défaveur tant il est compliqué d’utiliser le Yoga Book 9i comme un ultra-portable. Vendu à 2700 euros, on regrette également l’autonomie décevante, le processeur bridé et le calibrage d’écran qui laisse à désirer.

Yeedi Cube : 4,5/5 pour ce bel aspirateur-robot

Si l’on met de côté l’absence de recharge programmable et si l’on oublie le fait que ni sac, filtre ou brosse de rechange ne sont fournis, le Yeedi Cube est très séduisant. On adore sa qualité de fabrication, sa bonne autonomie, son application complète et sa navigation précise. Yeedi propose un produit de qualité pour un prix très intéressant et vous ne serez pas déçu par l’aspiration et le lavage du Cube.

