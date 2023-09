Yeedi n’est pas la marque de robot-aspirateur la plus connue en France, et pourtant elle développe depuis sa création en 2019 une gamme d'appareils ne manquant pas d’arguments. Voici donc la dernière création du constructeur asiatique : le Cube. Suivez le guide pour un test complet !

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Yeedi est une marque chinoise née en 2019, une courte histoire donc qui cache cependant de fortes ambitions. Sa gamme de robots-aspirateurs se compose déjà de 5 modèles et voici que débarque un 6e appareil : le Cube. Ce modèle est capable de laver et d’aspirer, avec en prime une station d’accueil qui va le recharger bien entendu, mais aussi vider le bac à poussière de robot, récupérer l’eau sale utilisée pour nettoyer sa serpillière et cerise sur le gâteau sécher celle-ci avec de l’air chaud. Un produit complet donc qui sur le papier en tout coche beaucoup de cases.

Prix et disponibilité du Yeedi Cube

Le Yeedi Cube est commercialisé au prix de 699,99 euros, soit un positionnement à mi-chemin entre le Roborock S8 et le S8+ ou encore entre les Xiaomi Robot Vacuum X10 et Robot Vacuum X10+. Un tarif plutôt ajusté donc, car il faut rappeler que le S8 ne dispose que d’une simple station de recharge.

En matière de disponibilité, le Yeedi Cube est disponible depuis le 1er septembre sur Amazon, en une seule couleur, le classique blanc. La marque y dispose d’une boutique où vous pourrez trouver notamment les consommables d’ici quelques semaines, car le produit est livré sans sac de rechange pour la station, ni de brosses ou de filtres.

De belles finitions pour un robot-aspirateur original

Le premier contact passe par le déballage de l’appareil et de ses périphériques. Cela nous permet d’apprécier un emballage très soigné qui utilise des bandes qui se décollent directement à la main sans passer donc par l’utilisation d’un cutter.

Malgré le nom de ce robot-aspirateur, ne vous attendez pas à un aspirateur carré : c’est bien le classique format circulaire qui est ici adopté. Néanmoins cela ne signifie pas que le Cube ne présente aucune originalité. En effet, le regard est très vite attiré par la partie supérieure en plastique transparent et par une poignée de portage qui sort une fois un bouton de déverrouillage manipulé. L’idée est donc de facilement transporter l’aspirateur dans une autre pièce, située par exemple à un autre étage.

Cette poignée permet aussi de porter la partie transparente, qui est en réalité le réservoir d’eau propre de la fonction lavage. Sa capacité est de 1 litre, c’est nettement plus que celui des Roborock et consorts qui oscille généralement entre 350 et 400 ml. Il faut donc de temps en temps se diriger vers un robinet pour faire le plein, puis fermer le tout avec le petit bouchon en silicone. Opération finalement simple et peu contraignante, même si on perd le côté high-tech de la recharge en eau automatisée.

Autre originalité : le système de navigation laser est totalement intégré au corps du robot, qui ne présente donc pas le dôme de la concurrence. Mais ne vous attendez pas pour autant à une machine ultra-fine capable de se glisser sous tous les meubles. Nous avons mesuré une hauteur totale de 95 mm contre 96,5 par exemple pour le Roborock S8.

Le Yeedi Cube présente sur sa partie supérieure 3 boutons pour :

un nettoyage classique

un nettoyage localisé

le retour à la station d’accueil.

Sur sa tranche prend tout d’abord place le bouton de mise sous tension. On trouve ensuite quelques capteurs pour la navigation et une trappe permettant de dégager le filtre lavable. Au-dessous prennent place les capteurs antichute et le détecteur de tapis. Ce dernier va permettre au robot de relever automatiquement la serpillière pour ne pas qu’elle vienne salir un tapis. La hauteur de relèvement est de 8 mm, ce qui est plus que la moyenne, mais cela demeure trop juste pour les tapis épais.

Pour le nettoyage, on trouve une brosse centrale combinant des spirales en silicone et en poils nylon pour une bonne longévité et une efficacité maximale sans abîmer les sols. Deux brosses latérales viennent s'installer sans outil. Leurs poils dépassent assez nettement pour venir « chatouiller » les bords des meubles et les plinthes. La partie lavage se compose d’une serpillière vibrante en microfibres. Yeedi annonce un moteur générant 2500 vibrations par minutes contre 3000 pour le Roborock S8.

À l’intérieur, cet engin dissimule un moteur générant une force d’aspiration de 5 100 Pa, soit nettement plus que le Xiaomi Robot Vacuum X10+ que nous avons déjà testé et qui se contente de 4 000 Pa. Là, nous sommes au niveau d’un Roborock S7 Ultra, par exemple. Ce moteur est alimenté par une batterie de 5200 mAh, qui lui permet de fonctionner 180 minutes selon Yeedi. Il s’agit de la capacité la plus communément présente dans le monde des robots-aspirateurs. Le bac à poussière affiche lui une capacité de 360 ml, là aussi nous sommes dans la bonne moyenne.

Une station compacte au look soigné

Passons à présent à la station. Elle est plutôt compacte, surtout au regard de sa richesse fonctionnelle. En effet, lorsque l’aspirateur revient de son périple, il va pouvoir tout d’abord vider son bac à poussière. Pour cela, la station dispose de son propre système d’aspiration, un dispositif dont la puissance affichée est de 27 000 Pa. Les détritus vont ensuite dans un sac papier d’une contenance de 2,1 litres, soit quasiment 6 fois celle de bac du robot.

À gauche, un bac translucide vient récupérer l’eau sale qui résulte du nettoyage de la serpillière. Celui-ci combine l’action de l’eau et d’une pièce en plastique bleu munie de picots qui vient frotter la microfibre tout en appliquant une force de 10 Nm. La serpillière sera ensuite séchée avec de l’air chauffé à 40°. La partie avant est détachable afin de faciliter son nettoyage. On notera la présence de deux bandes destinées aux roues motrices du robot recouvertes d’une matière rugueuse rappelant le grip des skateboards. L’objectif est de faciliter la montée de l’appareil. Yeedi propose une sorte de patch transparent à coller sous la rampe de la station si celle-ci glisse sur le sol, notamment lorsque le Cube vient s’y positionnement. Nous n’avons pas eu besoin de l’utiliser, car la station est dans notre cas accolée à une paroi.

Le Yeedi Cube affiche de belles finitions avec des plastiques de qualité. Son réservoir d’eau transparent baptisé par la marque UFO Tank apporte une dose d’originalité tout comme sa partie supérieure plate de laquelle pourra surgir la poignée de transport.

Une application complète

La mise en place physique ne prend que quelques minutes. Tout est clairement indiqué et aucun outil n’est nécessaire. Le câble secteur blanc est d’une longueur suffisante et très rapidement, nous voilà prêts à configurer le robot. Cela se passe par une application simplement nommée Yeedi. Là aussi c’est simple et efficace avec une interface épurée, presque douce. Vous devez logiquement connecter l’appareil au réseau Wi-Fi de la maisonnée, le nommer et vous voilà quasiment prêt à le lancer… Quasiment, car comme quasiment à chaque test, des mises à jour du firmware sont proposées.

L’application est en français avec une traduction bien réalisée. Poursuivons ensuite notre petite exploration de cette application. Le menu principal propose un lien direct vers la boutique en ligne des consommables de la marque. Malheureusement, rien pour notre Cube certainement trop récent. Nous aurions apprécié que le modèle enregistré dans l’app soit pris en compte pour que le consommateur soit automatiquement dirigé vers les consommables compatibles. Un détail. L’accès au programme « Trade-in service » permet lui d’échanger un ancien modèle contre un neuf, moyennant finance bien entendu. Il suffit de saisir votre modèle actuel et celui que vous désirez pour que le coût de l’échange soit calculé.

Le Cube apparaît lui au centre l’écran d’accueil. Les réglages principaux accessibles depuis la roue dentée en haut à droite indiquent le taux d’utilisation des accessoires. À titre d’information, la marque préconise les durées de vie suivantes : 120 heures pour le filtre, 150 heures pour les brosses latérales et la lingette et enfin 300 heures pour la brosse principale. Inutile de vous détailler la fonction de la page Historique.

Dans le panneau « À propos de votre robot », vous pourrez changer la langue des alertes vocales émises ainsi que leur volume, lui donner un petit nom ou encore vérifier si une mise à jour est disponible. L’écran principal regroupe dans un rectangle en haut l’état de l’appareil : son niveau de charge, son état (veille, en fonctionnement…), le mode programmé (Aspiration & lavage, aspiration seule…) et l’intensité de celui-ci. Au-dessous s’affiche la carte de la pièce, une fois que le robot-aspirateur l’aura tracée à l’issue de son premier lancement. En bas, un panneau propose au centre un gros bouton Lecture pour lancer le nettoyage selon les réglages actuels et deux icônes : une pour le robot et l’autre pour sa station. En cliquant dessus, vous accéderez aux réglages de chacune des deux composantes.

Pour le robot, il est possible de choisir l’aspiration seule ou l’aspiration plus la serpillière. L’utilisateur peut ensuite choisir la puissance d’aspiration selon trois niveaux (silencieux, norme et max). Même chose pour la fonction lavage avec un débit d’eau faible, médian ou max. Le Yeedi Cube propose ensuite deux modes : rapide et complet. Pour aller plus loin, il y a la traditionnelle section Avancée. Les utilisateurs les plus pointilleux pourront par exemple définir la partie de la pièce par laquelle l’appareil devrait commencer ou assigner des réglages par pièce, ce qui peut être pratique pour ne choisir que l’aspiration dans une pièce moquettée. C’est également là que s’enregistrer les programmations ou encore que se définit le comportement du robot face à un tapis. Il peut tout simplement les éviter ou relever la serpillière pour l’aspirer. Dans ce second cas, il peut automatiquement passer en puissance maximale d’aspiration.

Du côté de la station, vous trouverez tout d’abord quatre boutons qui vont permettre de déclencher manuellement le vidage de bac à poussière du robot, le lavage et le séchage de la serpillière ou encore de couper le bandeau lumineux bleu. Un petit raffinement esthétique. Comme toujours, nous vous conseillons ensuite d’activer le vidage automatique. L’utilisateur peut choisir entre deux durées de séchage pour la serpillière : 3 ou 5 heures. Le lavage peut être réalisé toutes les 10, 15 ou 20 minutes. Cela signifie que le robot-aspirateur peut revenir à la station s’il n’a pas nettoyé toute la pièce dans le temps imparti pour venir laver la serpillière.

Enfin en appuyant sur la flèche pointant vers le haut, l’interface de gestion des pièces s’ouvre. C’est une nouvelle fois simple et efficace. Il est possible de dresser des limites virtuelles, de cloisonner une pièce ou de fusionner plusieurs pièces…

On ne trouve malheureusement pas la programmation de la recharge pour profiter des heures creuses, mais dans l’ensemble l’application Yeedi est donc très complète.

Un aspirateur puissant, mais discret

Nous lançons donc un premier passage, celui dans lequel le Yeedi Cube va établir la carte de sa zone d’expression. L’opération se déroule une nouvelle fois dans notre entrée avec un couloir totalisant une surface au sol de 22 m2. Le sol est en carrelage avec deux tapis courts, des meubles et toujours un gros chien plein de poils. Le premier passage se fait donc en 15 minutes en mode rapide avec les réglages médians. Un temps ramené à 8 minutes seulement lors d’une seconde rotation, car le robot-aspirateur ne crée pas la carte. C’est tout simplement le plus véloce des modèles passés entre nos mains, mais pour quelle efficacité ? Et bien elle est déjà excellente en mode rapide. L’aspiration est efficace et la navigation précise. Le robot s’approche très bien des obstacles, assez pour que les brosses latérales viennent ramener les poussières vers le centre pour qu’elles y soient aspirées. Nous n’avons observé que très peu de frottements intempestifs. Du beau travail donc.

Cerise sur le gâteau, dans ces conditions, le Yeedi Cube fait preuve d’une discrétion remarquable en produisant un son plus grave que la plupart de ses concurrents. La carte réalisée est précise. Bien entendu nos pièges habituels ont été dressés sur sa route : les lacets d’une chaussure ou encore le câble USB envoyé au sacrifice. Dans les deux cas, le système se bloque, mais nous sommes avertis par l’application et nous avons finalement pu aisément retirer les intrus coincés dans la brosse centrale. Les objets plus imposants sont évités : des chaussures sans lacets qui dépassent par exemple ou le joujou favori du toutou.

Nous passons ensuite en mode de nettoyage « complet ». Le temps s’allonge forcément autour de 13 minutes, mais le résultat est vraiment excellent. La boue séchée disparaît tout comme de la farine. Le circuit évolue avec un petit tour supplémentaire le long des bordures de la carte notamment.

Un passage de serpillière soigné

Et le lavage dans tout ça ? Les systèmes à serpillière vibrante sont généralement un peu moins efficaces que ceux basés sur des pads circulaires en rotation. Le Yeedi Cube se montre pourtant ici parfaitement à la hauteur. Le nettoyage est véritablement opérant et homogène sur toute la surface traitée. Des traces de pas laissées par des chaussures terreuses seront anéanties sans coup férir. Bien entendu, les tâches grasses laissent des traces, difficile d’obtenir un résultat parfait en utilisant de l’eau froide et aucun détergent.

Nous décidons de jouer les maniaques en poussant les curseurs vers le haut : lavage gros débit et puissance maximale sur les tapis. Le niveau sonore monte un peu, mais demeure raisonnable. Le gain d’efficacité sur nos deux tapis impressionne : c’est quasiment impeccable ! Nous faisons ensuite un dernier essai en laissant ouverte une porte donnant sur une cuisine et une salle à manger avec un sol en travertin dans la première pièce et du plancher dans la seconde. La surface traitée par le robot-aspirateur a été de 50 m2 avec un temps de 59 minutes sachant qu’il est allé laver sa serpillière deux fois. La fonction de lavage localisé consiste à porter le robot-aspirateur grâce à sa poignée dans une espace où il n’est pas installé, par exemple dans une salle à manger après avoir reçu des amis. Il est possible de définir précisément des modalités de nettoyage propre à ce mode de fonctionnement.

Une station accueillante et efficace

Il est temps d’accorder un peu de repos au Cube en le laissant regagner ses pénates. Petit moment sympathique : une fois en face de la rampe d’accès, le robot recule d’une dizaine de centimètres et fait rugir son moteur. La station vient vider le bac à poussière de manière cette fois plutôt bruyante puis elle lance le cycle de nettoyage/séchage de la serpillière, une opération qui permet surtout de retarder l’apparition de mauvaises odeurs. Le résultat est correct, mais la microfibre demeure légère et humide même en poussant le temps de séchage au maximum et son lavage ne permet pas de s’affranchir d’un passage en machine régulier. Nettoyer la base de la station est effectivement une opération très facile à mener tout comme le vidage de son réservoir d’eau sale.

Une autonomie qui tient la route

La mesure de l’autonomie demeure toujours aléatoire ou tout du moins largement dépendante de nombreux facteurs sachant en prime que 100 % de la batterie ne sera pas exploité, car le robot se laisse toujours une bonne marge de sécurité pour pouvoir dans tous les cas revenir à sa station. Dans notre cas, la zone de 12 m2 nettoyée et lavée en profondeur en 13 minutes est venue à bout de 7 % de batterie. En faisant une simple règle de trois on arrive à potentiellement 170 m2 ou un peu plus de 180 minutes de fonctionnement, le temps annoncé par Yeedi.