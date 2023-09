Xiaomi : un malware infecte Chrome chez de nombreux utilisateurs, voici comment s’en débarrasser

Plusieurs propriétaires de smartphones Xiaomi rapportent que le navigateur Chrome a été infecté sans raison par un malware du nom de Mintnav. Voici comment le supprimer sans risque.

Depuis plusieurs mois, de nombreux détenteurs de smartphones Xiaomi se plaignent d'un comportement particulier à l'ouverture du navigateur Chrome. Au lieu d’atterrir sur la page d'accueil par défaut ou celle qu'ils ont configurée eux-mêmes, l'application s'ouvre sur un site appelé Mintnav. Ce dernier, rempli de publicités, n'inspire pas confiance. Et quelques minutes de recherche avec le mot-clé “Mintnav” confirme les soupçons : il est catégorisé comme un malware.

Il y a plusieurs points étonnants ici. D'abord, cela semble toucher uniquement les appareils Xiaomi. Ensuite, l'infection est visiblement aléatoire. Il n'y a pas pour le moment de point commun clairement identifiable, comme une mise à jour du système spécifique ou un événement particulier. Enfin, le malware Mintnav circule depuis début 2023 apparemment, mais continue à se répandre régulièrement. Sur Reddit par exemple, un sujet a été ouvert en mars dernier, mais un utilisateur a affirmé être une nouvelle victime début septembre.

Comment supprimer le malware Mintnav de Chrome sur les smartphones Xiaomi

La plupart des personnes touchées font état d'un ralentissement global de leur smartphone et dans leurs autres applications. Heureusement, supprimer Mintnav est assez simple, voici la marche à suivre :

Ouvrez l'application Chrome. Touchez les 3 points verticaux en haut à droite et allez dans Paramètres. Rendez-vous dans Page d'accueil. Là, vous voyez sous Ouvrir cette page qu'une adresse commençant par https://www.mintnav.com est sélectionnée. Effacez l'adresse et mettez celle de votre choix, ou choisissez Page d'accueil de Chrome si vous préférez.

On ne sait pas d'où provient l'infection. Certains accusent Xiaomi d'en être responsable, mais rien ne vient pour l'instant étayer cette hypothèse. Ce ne serait pas la première fois que le constructeur se retrouverait au centre d'une affaire de ce genre. Avec Oppo et OnePlus, Xiaomi a été accusé d'installer volontairement des spywares sur ses mobiles. Même ses applications par défaut étaient susceptibles de devenir des malwares, comme l'antivirus. D'après les récents retours, il semble que le phénomène Mintnav soit particulièrement vif en Inde, et plus globalement en Asie.