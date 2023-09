SpaceX prépare une station spatiale habitable beaucoup plus grande que l’ISS

SpaceX a pour projet de construire une station spatiale habitable placée en orbite autour de la Terre. Elle serait plus grande que l'ISS et pourrait gagner en taille au fil du temps.



La conquête de l'espace est multi-facettes. Vous pouvez chercher à créer un moteur qui relie la Terre à Mars en 60 jours. Ou alors faire décoller une fusée utilisant un nouveau type de carburant. Reste aussi la construction d'une station dans laquelle les humains peuvent vivre pendant de longues périodes. Sur ce dernier point, vous allez dire qu'il existe déjà l'ISS, la station spatiale internationale, et en effet, elle est encore active aujourd'hui.

Mais cela n'empêche pas la concurrence de vouloir proposer ses propres solutions pour habiter dans l'espace. L'entreprise d'Elon Musk SpaceX fait partie de celles qui veulent se positionner à moyen terme. Dans une série de documents transmis à la NASA, la société donne un calendrier prévisionnel avec les différents objectifs fixés sur les années à venir. C'est là qu'on apprend que SpaceX veut développer une station spatiale habitable qu'elle placerait en orbite autour de la Terre.

Dérivée du vaisseau Starship, dont le deuxième lancement approche à grands pas, la station de SpaceX aurait un volume habitable initial de 1000 m3 environ. Beaucoup plus que les 388 m3 de l'ISS. Et pourquoi “initial” ? Parce que l'idée est de pouvoir à terme convertir les réservoirs de carburants en espace de vie pour l'équipage. Quand tous auront été transformés, cela voudra dire que l'entièreté de la station sera habitable.



Évidemment, concevoir, tester et lancer un tel projet va prendre du temps. Dans ses estimations, SpaceX parle d'un examen préliminaire au deuxième trimestre 2028. Il servira à confirmer la faisabilité de l'ensemble. La firme semble confiante puisqu'elle indique qu'il sera terminé au 4e trimestre de la même année. On peut donc imaginer, si tout se passe bien, qu'un lancement aura lieu dans les années 2030.

