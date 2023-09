Cette fonction de Gmail très attendue arrive enfin sur Android, AnTuTu dévoile les 10 smartphones les plus puissants du moment, c’est le récap !

La justice internationale veut sévir contre les hackers qui s’en prennent aux structures civiles, telles que les hôpitaux, les centrales électriques et les serveurs des établissements gouvernementaux, entre autres. Aucune loi n’a encore été votée, mais la Cour pénale internationale aimerait se doter d’un arsenal législatif à la hauteur de l’enjeu. L’heure est grave, car le nombre d’attaques par ransomware ou d’autres natures est en hausse constante.

Gmail accueille enfin cette fonctionnalité toute bête, mais indispensable

Il devient difficile de trouver ce qui manque à Gmail tant le client de messagerie de Google propose un éventail de fonctionnalités on ne peut plus complet : traduction et rédaction automatique, correction du texte, possibilité de programmer l’envoi ou même annuler ce dernier même quand vous avez appuyé sur le bouton d’envoi. La firme de Mountain View a implémenté les outils les plus complexes dans son produit, mais semble avoir oublié un élément essentiel. Cette bévue est désormais réparée, découvrez comment en profiter dans l’article qui suit.

À lire — Gmail : cette fonction très attendue arrive enfin sur Android, la voici en vidéo

Et le smartphone Android le plus puissant du mois d'août 2023 est…

Si en cette rentrée des classes l’envie vous prend d’acheter le smartphone Android le plus puissant du plateau, lisez l’article qui détaille les nouveaux téléphones qui intègrent le classement mensuel établi par le site AnTuTu. Vous découvrirez notamment que les appareils les plus performants ne sont pas forcément ceux qui font le plus parler d’eux.

À lire — AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants d’août 2023

Starfield offre une expérience exécrable aux gamers y jouant sur un PC sous processeur AMD

Si l’on se fie à la couverture dont Starfield jouit dans les médias, on peut dire que c’était le jeu le plus attendu de la rentrée. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l'expérience est décevante pour une certaine catégorie de joueurs. Nombre de possesseurs de PC sous processeur AMD rapportent que le jeu subit des plantages à répétition.

À lire — Starfield : des joueurs PC équipés d’un processeur AMD victimes de crash à répétition