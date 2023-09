Google efface des millions de liens avant même que le moteur de recherche les indexe

Google révèle dans une lettre adressée à l'United States Patent and Trademark Office qu'il a retiré l'an dernier des centaines de millions de sites pirates de son moteur de recherche avant même qu'ils soient indexés.

Vous connaissez le film Minority Report ? Il se passe dans un monde où un système permet d'arrêter les gens avant qu'ils commettent un crime. C'est un peu ce qu'à fait Google l'an dernier avec les liens vers les sites pirates. On sait qu'en vertu de la loi américaine DMCA (Digital Millennium Copyright Act ), la firme est tenue de désindexer de son moteur de recherche les sites de contenus illégaux. Plus de 7 milliards de liens ont ainsi été supprimés en 10 ans.

Mais l’entreprise ne s'arrête pas là. Google efface aussi des sites sans attendre que le moteur les indexe. Et pas qu'un peu : en 2022, cela représente des centaines de millions d'URL. Dans une lettre adressée au Bureau américain des brevets et des marques de commerce, on peut lire que l'an dernier, “plus de 40 % des plus de 680 millions d'URL que nous avons reçues via notre formulaire Web ne figuraient pas dans notre index […] et ne sont donc jamais apparues dans nos résultats de recherche”.

Google supprime des centaines de millions de liens pirates avant leur indexation

La suppression préventive va encore plus loin puisque Google permet de signaler un site pirate avant même qu'une acte illicite (téléchargement ou streaming) ait eu lieu. En amont des grands événements sportifs comme le Super Bowl, la coupe du monde football ou des championnats d'UFC, des adresses pour regarder gratuitement les matchs circulent en guise de publicités. Les ayants droits peuvent alors les signaler pour que le moteur de recherche ne les indexe pas.

La démarche est très efficace : “Notre expérience montre que les sites rétrogradés perdent en moyenne 89 % de leurs clics issus de la recherche. En plus de ces efforts, nous avons rendu beaucoup plus difficile pour les sites d'échapper à la rétrogradation en redirigeant les utilisateurs vers un nouveau domaine”. En l'état, Google ne prévoit pas de déployer de nouveaux outils anti-piratage, même si le service rappelle qu'il reste prêt à créer et mettre en œuvre des processus innovants le cas échéant.

Source : TorrentFreak