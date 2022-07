L’Apple Watch Pro pour les sports extrêmes coûterait plus de 1000€

Apple devrait présenter trois nouvelles Apple Watch cette année, dont une série SE, une série 8 et une nouvelle montre « Pro » plus robuste destinée aux sports extrêmes. Elle pourrait coûter presque aussi cher qu’un iPhone 13 Pro.

Selon le journaliste bien informé Mark Gurman de Bloomberg, la nouvelle Apple Watch robuste dont nous parlions la semaine dernière pourrait finalement s'appeler Apple Watch Pro et viendrait remplacer l'Apple Watch Edition en tant que montre premium dans le catalogue de la société.

Pour rappel, Mark Gurman avait déjà annoncé à plusieurs reprises qu’en plus de la nouvelle Apple Watch SE et l’Apple Watch Series 8 qui seront présentées à la fin de l’année, l’entreprise préparait également une montre encore plus grande avec un écran géant de près de 2 pouces. Cette dernière atteindrait les 50 mm, contre 41 et 45 mm pour les versions actuelles, mais verrait surtout son prix exploser.

Lire également : L’Apple Watch Series 8 va proposer un nouveau mode basse consommation moins contraignant

L’Apple Watch Pro pourrait coûter presque aussi cher qu’un iPhone 13 Pro

Comme les iPhone, les MacBook ou encore les iPad qui compte déjà des appareils « Pro » dans leurs gammes, le prix de la prochaine Apple Watch Pro devrait être significativement plus élevé que les autres modèles. Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman annonce que la montre pourrait avoir un prix de départ proche de 900 dollars, soit seulement 100 dollars de moins que l’iPhone 13 Pro.

En France, en ajoutant les taxes, on imagine que la montre pourrait dépasser la barre symbolique des 1000 euros, ce qui en ferait une des montres les plus chères jamais lancées par l’entreprise chez nous. Elle serait également plus chère que les Apple Watch Edition actuelles, proposées à partir de 829 euros sur la boutique officielle.

Pour rappel, le nouveau modèle pour sports extrêmes aura une surface d'écran supérieure d'environ 7 % à celle de la plus grande Apple Watch actuelle. L'écran aura également une définition d'environ 410 pixels par 502 pixels, et cet énorme écran pourrait être utilisé pour afficher davantage de mesures de condition physique ou d'informations sur les cadrans des montres. Elle disposera également d’un matériau métallique plus résistant que l'aluminium pour le châssis, d’un écran résistant au choc et d’une batterie plus importante.