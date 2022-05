Apple Watch SE 2022 : découvrez la fiche technique et le prix de la prochaine montre connectée

Apple se prépare à dévoiler une nouvelle montre connectée abordable, la Watch SE 2022, ou Watch SE 2. Avant son lancement, on ne sait déjà plus sur sa fiche technique, mais surtout sur son prix.

Après avoir dévoilé une nouvelle génération d’iPhone SE 5G, Apple s’apprêterait désormais à dévoiler une nouvelle Apple Watch SE en 2022. Le leaker LeaksApplePro a partagé chez nos confrères iDropNews de nouvelles informations concernant la prochaine génération de montre connectée d’Apple.

Selon lui, la prochaine Apple Watch SE 2022 sortirait à la fin de l’année avec quelques nouveautés, dont notamment un nouveau processeur. Il s’agirait d’un SoC S7, une version modifiée du processeur S6 de l’Apple Watch Series 7 de 2021, et une amélioration significative par rapport à la puce S7 de l’Apple Watch SE de 2020.

L’Apple Watch SE 2022 serait plus chère que la montre de 2020

Malheureusement pour ceux qui attendaient la montre avec impatience, il semblerait que celle-ci sera légèrement plus onéreuse que la version précédente. En effet, alors que l’Apple Watch SE 2020 était proposée à partir de 279 dollars, la nouvelle version serait commercialisée à partir de 299 dollars, soit 20 dollars supplémentaires. En France, l’Apple Watch SE 2020 est disponible à partir de 299 euros. Il n’est donc pas impossible que la prochaine Apple Watch SE dépasse la barre des 300 euros si les informations du leaker sont correctes.

Cette hausse des tarifs est probablement due à la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui impacte grandement les chaînes de production, mais également à l’arrivée de nouvelles fonctionnalités sur la montre telles que l’Always-On Display. On retrouverait également un électrocardiogramme, et une recharge un peu plus rapide.

Enfin, la montre serait toujours disponible en deux modèles : un de 40 mm et un autre plus grand de 44 mm. On imagine qu’Apple dévoilera sa nouvelle montre connectée au mois de septembre aux côtés des iPhone 14. Le fabricant américain devrait également lever le voile sur une nouvelle Apple Watch Series 8 haut de gamme, qui n’intégrerait finalement pas de capteur de température corporelle. Celle-ci serait beaucoup plus chère, puisqu’elle sera positionnée entre 400 et 500 euros.