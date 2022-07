Apple Watch Series 8 : une version spéciale pour les sports extrêmes utilisera un écran géant

Apple travaille sur une version de l'Apple Watch destinée aux “sportifs de l'extrême”, qui sera dotée d'un écran plus grand et d'un design plus robuste, selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg.

En plus de l’Apple Watch Series 8 standard, qui succèdera à la Series 7 de l’année dernière, Apple prévoit de lancer une version “robuste” de l'Apple Watch, dotée d'un écran plus grand, rapporte Bloomberg. Cette montre serait destinée aux sportifs de l'extrême, et pourrait d’ailleurs adopter un nouveau design avec des bordures plates.

D’après les informations du journaliste Mark Gurman, l'Apple Watch pour sports extrêmes devrait être dotée du plus grand écran de smartwatch de l'entreprise à ce jour, d'une batterie plus grande et d'un boîtier métallique robuste. L'écran mesurera près de deux pouces de diagonale, et il pourrait en fait s’agir de la nouvelle version de l’Apple Watch Series 8 50 mm (1,99 pouce) que nous avions évoqué précédemment.

L’Apple Watch Series 8 Extreme Sports sera le modèle le plus grand

Selon Mark Gurman, le modèle pour sports extrêmes aura une surface d'écran supérieure d'environ 7 % à celle de la plus grande Apple Watch actuelle. L'écran aura également une définition d'environ 410 pixels par 502 pixels, et cet énorme écran pourrait être utilisé pour afficher davantage de mesures de condition physique ou d'informations sur les cadrans des montres.

En plus du grand écran, Apple devrait opter pour un matériau métallique plus résistant que l'aluminium pour le châssis de la montre robuste. Elle sera également dotée d'un écran plus résistant aux chocs et, sans surprise au vu de sa taille, d'une batterie plus grande que celle des modèles existants.

En plus de l’Apple Watch Series 8 et de l’édition spéciale pour les sports extrêmes, Mark Gurman s’attend également à ce qu’Apple lance une nouvelle version SE moins chère, qui viendrait remplacer l’actuel modèle SE. À l’automne, nous aurions donc droit à une Apple Watch Series 8 en 41 mm, une en 45 mm, une version « sport extrême » de 50 mm avec un écran 1,99 pouce ainsi qu’un modèle SE plus abordable.

Source : Bloomberg