iPad Pro : Apple prépare de nouveaux modèles avec écrans OLED plus fins et légers pour 2024

Apple préparerait enfin des iPads dotés d'écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) qui seront commercialisés en 2024. Les iPads OLED offriront une qualité d'image nettement supérieure et seront encore plus légers et fins que les modèles actuels.

Selon nos confrères coréens de ET News, les prochains iPad OLED d'Apple seront plus fins et plus légers, et leur qualité d'affichage sera améliorée, avec notamment des niveaux de noir plus profonds. Apple en serait au stade du prototype du tout premier iPad doté d'un écran OLED, dont le lancement est prévu pour 2024, ce qui corrobore les rapports précédents qui indiquaient également une date de sortie aux alentours de 2024.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler d’iPad Pro OLED chez Apple. Déjà en 2021, de nombreux rapports indiquaient qu’Apple s’apprêtait à faire le grand saut vers l’OLED sur plus d’appareils, en dehors de ses iPhone.

Apple veut créer des iPad avec une « qualité d'image inégalée »

Le rapport de ET News précise que les écrans sont fabriqués par Samsung Display et LG Display. La nouvelle technologie d'affichage de l'iPad d'Apple vise à offrir un design plus léger et une « qualité d'image inégalée ». Les écrans LCD nécessitent un rétroéclairage, ceux-ci sont donc plus épais et plus lourds que les écrans OLED. Passer à l’OLED devrait donc non seulement réduire l’épaisseur et le poids des appareils, mais également supprimer les inconvénients des dalles LCD tels que le blooming ou l’absence de contraste infini.

Apple pourrait donc enfin bientôt rattraper le retard qu’il a accumulé sur Samsung, son concurrent principal, qui propose lui déjà des tablettes avec des écrans OLED depuis maintenant plusieurs années.

Apple aurait produit plusieurs prototypes de ses tablettes haut de gamme avec des écrans OLED. L'utilisation de leurs panneaux OLED pour l'iPad devrait inciter Samsung Display et LG Display à investir dans de nouvelles installations de production OLED de petite et moyenne taille, puisqu’Apple commandera probablement plusieurs millions de dalles supplémentaires d’ici les prochaines années. Pour l’instant, Apple semble confronté à des retards importants dans la livraison d’écrans pour son prochain iPhone 14 Max, qui pourraient pousser le fabricant à reporter sa sortie.

