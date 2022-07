L’Apple M2 des MacBook dépasse les puces AMD Ryzen en gaming

Il semblerait que la nouvelle puce M2 d’Apple qui équipe les récents MacBook Air et MacBook Pro de 2022 offre des performances plus élevées que la plupart des puces AMD Ryzen en jeu.

Alors que les premiers benchmarks du processeur M2 des nouveaux MacBook ont déjà montré qu’il pouvait être jusqu’à 45 % plus puissant que le M1, il s’avère que ses performances graphiques sont encore plus impressionnantes, puisque la puce s’est avéré être plus puissante que certains processeurs AMD Ryzen en jeu.

En effet, d’après les benchmarks du youtubeur HardwareUnboxed, qui a déjà pu tester l’Apple M2 sur le nouveau MacBook Pro, la puce offre des performances assez impressionnantes en gaming, tout en consommant moins d’énergie. Seul un jeu a été testé, mais cela donne tout de même un aperçu de ce que la puce a dans le ventre.

L’Apple M2 est plus rapide que les AMD Ryzen en jeu

Le Youtubeur a mis le M2 et l'AMD Ryzen 7 6800U, doté de l'iGPU RDNA 2, à l'épreuve dans Shadow of the Tomb Raider. Le M2 a surpassé son concurrent de 10 % avec les paramètres graphiques les plus élevés en définition 1920 x 1200. Il a atteint une moyenne de 28 fps, alors que le Ryzen 7 n’est allé que jusqu'à 25 fps. Avec des paramètres graphiques bas et moyen, les résultats sont restés cohérents.

Le plus impressionnant, c’est que la puce d’Apple a réussi à dépasser celle d’AMD en consommant seulement 18W, contre 25 W pour le Ryzen. Cela aura pour conséquence d’augmenter drastiquement l’autonomie des MacBook par rapport aux PC Windows.

Pour ce qui est des autres tests, on peut noter que dans Blender, le M2 prend une légère avance sur la puce Intel Core i7-1260P Alder Lake, mais perd contre le Ryzen 7 6800U. Le M2 d'Apple domine dans Adobe Premiere Pro et parvient même à battre certaines puces 45W haut de gamme, ce qui peut être dû à l'optimisation spécifique d'Apple dans l'application. Cela se voit dans les applications de rendu GPU telles que Topaz Labs AI où l'iGPU du M2 SOC donne des résultats impressionnants.

Cependant, la puce d’Apple fait moins bien que ses concurrentes dans Matlab ou encore dans Cinebench R23 en multicœur. Vous pourrez bientôt vous-même tester le nouveau SoC M2, puisque les précommandes du MacBook Air ouvrent aujourd’hui.