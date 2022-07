L’Apple Watch Series 8 offrirait un écran plus grand et un capteur de température corporelle

Apple vend actuellement des versions de 45 mm et 41 mm de sa montre connectée Apple Watch, mais celles-ci pourraient bien être rejointes par une troisième version avec un écran encore plus grand cette année.

Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), a évoqué un changement majeur pour la série d'Apple Watch de cette année. Selon ses informations, qui sont presque toujours d’une incroyable précision, la nouvelle Apple Watch Series 8 profitera bien du nouveau design très attendu avant des bordures plates.

Cependant, la montre n’offrira pas simplement un châssis plus plat, puisque l’écran va également s’agrandir. D’après l’analyste, la version 45 mm ne sera plus le plus grand modèle disponible, car Apple prévoirait d'annoncer une version encore plus grande d’environ 50 mm, ou 1,99 pouce de diagonale. Il s’agirait de l’Apple Watch avec l’écran le plus grand à ce jour.

Lire également : L’Apple Watch Series 8 va proposer un nouveau mode basse consommation moins contraignant

L’Apple Watch Series 8 serait disponible en trois tailles différentes

Selon Ross Young, Apple pourrait donc choisir de proposer cette année une toute nouvelle série de sa smartwatch en trois tailles : 41 mm, 45 mm et 50 mm. Actuellement, Apple ne propose que deux tailles différentes avec son Apple Watch Series 7 : 41 mm et 45 mm. Avec sa nouvelle version en 50 mm, Apple proposerait donc sa montre la plus grande, mais également la plus chère. Les versions 41 mm et 45 mm sont actuellement proposées à des tarifs respectifs de 429 euros et 459 euros. Une version de 50 pouces pourrait donc bien attendre les 500 euros.

En plus d’un écran plus grand, la nouvelle génération d’Apple Watch devrait également se doter d'une nouvelle méthode de détection de la température de la peau qui pourrait permettre de diagnostiquer les fièvres. En effet, selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple semble insister sur les caractéristiques de l'Apple Watch axées sur la santé, et le journaliste affirme qu'elle sera dotée d'un dispositif de mesure de la température corporelle.

Ce nouveau rapport vient donc à l’encontre d’un précédent rapport de l’analyste Ming-Chi Kuo, qui annonçait lui qu’Apple avait rencontré des difficultés avec les algorithmes de détection de la température, et qu’il avait donc fait une croix sur le capteur.