L’Apple Watch Series 8 va proposer un nouveau mode basse consommation moins contraignant

Apple aurait prévu quelques modifications sur le mode de consommation de sa nouvelle Apple Watch Series 8. C’est ce que vient tout juste de révéler le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Selon ses propres sources, le géant américain travaillerait sur un nouveau mode basse consommation exclusif à la nouvelle montre connectée.

Si vous êtes un habitué des Apple Watch, le traditionnel mode basse consommation de vos montres Apple a forcément dû vous mettre en rogne plus d’une fois. Malgré une autonomie plus que convaincante sur ces modèles dernière génération, les Apple Watch proposent un mode réserve particulièrement restrictif. Dès les 10 % d’autonomie entamés, il n’est en effet plus possible d’utiliser librement la montre. Toutes les fonctionnalités sont désactivées et il est uniquement possible de lire l’heure sur le fond noir de la montre.

Le nouveau mode basse consommation de l’Apple Watch Series 8 viendrait donc corriger ce défaut. L’information vient d’être révélée par le journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Selon lui, le géant californien aurait bien retravaillé cette fonction pour offrir aux futurs utilisateurs de l’Apple Watch Series 8 un mode « réserve » bien moins contraignant.

Le mode basse consommation de l’Apple Watch Series 8 serait moins contraignant

Le journaliste affirme même que le nouveau mode basse consommation permettra aux utilisateurs de continuer à utiliser les applications et les fonctionnalités Apple Watch sans consommer trop d’énergie. Tout cela devrait fonctionner de la même manière que le mode basse consommation que nous connaissons déjà sur iOS et macOS, qui suspend uniquement les activités en arrière-plan et qui réduit les performances de l’appareil pour économiser la batterie.

À noter que ce nouveau mode basse consommation devrait être exclusif à l’Apple Watch Series 8. Ce même Mark Gurman avait pourtant récemment annoncé qu’Apple mettait cette nouveauté en place dans son futur firmware watchOS 9. Mais le journaliste vient de faire marche arrière et assure aujourd’hui que ce nouveau mode de consommation sera uniquement sur l’Apple Watch Series 8. Des développeurs qui testent actuellement le watchOS 9 ont notamment constaté que le mode réserve est bien similaire aux précédentes versions logicielles.

L’Apple Watch Series 8 devrait officiellement voir le jour au cours du mois de septembre prochain. Parmi les nouveautés annoncées, l’Apple Watch Series 8 serait notamment dotée d’un capteur de température corporelle. Elle arborera également un nouveau design avec des bordures plates.