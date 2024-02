Vision Pro : ne perdez surtout pas le casque, Apple ne vous aidera pas à le retrouver avec Localiser

Le Vision Pro d'Apple est un casque haut de gamme, mais malgré son prix élevé de 3 499 dollars, le casque est dépourvu d’une des fonctionnalités les plus emblématiques d’Apple : le suivi de localisation Find My (Localiser).

Find My est une fonction qui permet aux utilisateurs de localiser leurs appareils Apple, tels que les iPhone, iPad, Mac, AirPods et AirTags, à l'aide de l'application Find My sur un autre appareil Apple ou sur iCloud.com. Les utilisateurs peuvent également émettre un son, activer le Lost Mode ou effacer à distance leurs appareils s'ils sont perdus ou volés. L'application Find My active également le verrouillage d'activation, qui empêche quiconque d'effacer ou de configurer l'appareil sans l'identifiant Apple et le mot de passe du propriétaire.

Si cette fonctionnalité peut sembler essentielle sur tous les produits, Apple a confirmé dans un nouveau document d'assistance que le Vision Pro ne prend pas en charge la géolocalisation Find My. La seule fonction Find My prise en charge par le Vision Pro est le verrouillage d'activation, ce qui signifie qu'un voleur ne peut pas utiliser le casque avec son propre identifiant Apple. Toutefois, le propriétaire ne peut pas voir l'emplacement du casque, jouer un son, activer le Lost Mode ou l'effacer à distance.

Find My n’est pas disponible sur l’Apple Vision Pro

Il s'agit d'un inconvénient important pour un appareil qui coûte 3 499 dollars et qui peut être facilement égaré ou volé. Contrairement à l'iPhone, le Vision Pro n'est pas couvert par le programme AppleCare+ contre le vol et la perte, de sorte que le propriétaire risque de ne pas avoir de chance s'il perd son casque. Apple n'explique pas pourquoi le Vision Pro ne dispose pas de la fonction de localisation Find My, mais cela pourrait être lié au fait que l'oreillette n'a pas de batterie intégrée ni de GPS.

Bien que le Vision Pro soit principalement conçu pour être utilisé à la maison en tant qu'appareil de divertissement, Apple encourage également les utilisateurs à l'utiliser en déplacement, par exemple dans un avion ou à l'hôtel. Le casque pourrait être très attrayant pour les voleurs, compte tenu de son prix élevé et de sa technologie avancée.

L'un des moyens de localiser le Vision Pro est d'utiliser un AirTag, un petit tracker qui peut être attaché à n'importe quel objet et localisé à l'aide de l'application Find My. Les utilisateurs peuvent acheter l'étui de voyage d'Apple pour le Vision Pro et y placer un AirTag, ou attendre que des fabricants d'accessoires tiers proposent des solutions pour attacher un AirTag directement à leur casque.