Apple Vision Pro : les jeux en 3D seront mieux gérés, voici pourquoi

La récente mise à jour de visionOS 1.1 beta se distingue par une nouveauté majeure pour les détenteurs de Vision Pro : la possibilité de rapprocher significativement les objets virtuels. Cette avancée promet d'enrichir l'utilisation, notamment dans les domaines du jeu et de l'interaction avec des éléments de contrôle virtuels.

L’Apple Vision Pro fait beaucoup parler de lui au sein de la communauté technologique, notamment en raison de quelques désagréments liés à son utilisation quotidienne, comme la gestion parfois problématique des mots de passe. Un exemple frappant est la procédure de réinitialisation qui, en cas d'oubli, contraignait les utilisateurs à retourner leur casque en boutique pour déblocage. Toutefois, la mise à jour visionOS 1.1 beta apporte une évolution notable en permettant aux utilisateurs d'effacer toutes les données de leur casque et de le réinitialiser directement en cas d'oubli. Cette nouveauté, en plus d'offrir une solution à une préoccupation majeure, contribue à améliorer l'accessibilité et la sécurité de l'appareil.

L'engouement autour du Vision Pro est également alimenté par les astuces et les tests de résistance partagés par les utilisateurs. De l'ajustement non conventionnel du “light seal” pour une immersion accrue, à sa surprenante résilience face aux traitements rigoureux, ces récits témoignent de l'attrait du casque d’Apple et de la volonté de ses utilisateurs d'explorer toutes ses potentialités. Ces discussions préparent le terrain pour l'introduction de visionOS 1.1, promettant d'adresser certaines de ces préoccupations tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d'interaction avec le contenu virtuel.

Apple Vision Pro : le nouvel OS apporte plus de précision dans la manipulation des objets 3D

Avec le nouveau visionOS 1.1 beta, la barrière entre le réel et le virtuel s'amincit davantage, autorisant le positionnement d'éléments 3D bien plus près de l'utilisateur qu'auparavant. Cette modification apporte une fluidité et une précision accrues dans la manipulation des scènes ou des objets dans l’espace, rendant les interactions plus naturelles et directes. Les adeptes de Vision Pro apprécieront cette flexibilité nouvelle, surtout dans les jeux et les applications demandant une interaction fine avec le contenu virtuel.

Les premières impressions suggèrent que cette nouveauté pourrait transformer l'usage de Vision Pro, bien qu'il faille encore procéder à des évaluations approfondies pour en mesurer l'ampleur. Mentionnée spécifiquement dans les notes de version par Apple, cette avancée illustre l'évolution continue de visionOS vers des interactions plus intuitives et immersives avec le contenu 3D, renforçant ainsi l'attrait de la réalité augmentée pour un large éventail d'applications.

Source : Apple