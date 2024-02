Apple Vision Pro : vous avez oublié le mot de passe ? La solution ne va pas vous plaire

Un conseil : mieux vaut ne pas oublier le mot de passe d'accès au casque Apple Vision Pro. La seule solution proposée par la firme à l'heure actuelle est pour le moins pénible.

Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro coûte 3 499 $. À ce prix-là, on s'attend à ce qu'il soit un petit bijou de technologie, offrant le meilleur de ce qui se fait dans le domaine aussi bien au niveau matériel que logiciel. Les premiers retours sont plutôt positifs. La plupart des personnes ayant pu s'en procurer un sont ravies de l'immersion que l'appareil procure, même si certains utilisent une astuce pour aller encore plus loin à ce niveau. La navigation est fluide et visionOS, le système d'exploitation créé pour l'occasion, se révèle agréable et bien pensé. Enfin presque.

Sur le forum officiel d'Apple, un utilisateur pose une question en apparence très simple : comment réinitialiser le Vision Pro après son verrouillage par oubli du mot de passe ? En effet, si vous tapez plusieurs fois le mauvais mot de passe d'accès au casque, celui-ci est bloqué pendant une heure. Jusque là, c'est une pratique que l'on a déjà vu que d'autres appareils. Sauf qu'ici, il n'y a aucun moyen de vous sortir vous-même de cette impasse. Apple a bien une solution, mais elle est tout sauf idéale.

Si vous oubliez le mot de passe de votre Apple Vision Pro, la solution n'est pas du tout pratique

Voilà ce que raconte GenomeDoc, confronté au même souci. “J'ai de nouveau appelé l'assistance Apple avec l'espoir qu'ils aient trouvé une solution à ce problème. Le conseiller m'a dit qu'ils avaient reçu de nombreux appels aujourd'hui concernant ce bug de code d'accès et qu'il avait dû faire face à de nombreux clients en colère après leur avoir dit que leur seul recours était de retourner au magasin. Il a dit que le support Apple avait été vraiment pris au dépourvu et s'est excusé de ne pas avoir été mieux préparé”.

En clair, vous êtes bon pour revenir en boutique et attendre qu'on puisse s'occuper de vous. Pire : c'est soit ça, soit un renvoi du casque au support Apple. Dans tous les cas, le contenu du Vision Pro sera effacé. On s'étonne qu'il ne soit pas possible de faire l'opération soi-même, ou de définir un nouveau de passe comme c'est le cas sur les Apple Watch. Espérons qu'une mise à jour vienne rapidement corriger cette anomalie.