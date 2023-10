Vision Pro : la version Lite du casque d’Apple coûterait toujours une fortune

Si Apple sort un casque Vision Pro moins cher, il s'agira probablement d'une version dépouillée avec moins de caméras externes, une fonctionnalité clé absente et une puce moins performante, d’après un nouveau rapport de Mark Gurman.

Selon le célèbre journaliste de Bloomberg Mark Gurman, Apple travaillerait déjà activement sur une toute nouvelle génération de son casque de réalité mixte Vision Pro, alors que la version d’origine n’est toujours pas commercialisée.

Mark Gurman a indiqué dans sa lettre d'information Power On que l'entreprise envisageait plusieurs compromis pour ramener le coût entre 1 500 et 2 500 dollars pour un modèle bas de gamme. L’Apple Vision Pro, dont la livraison est prévue pour le début de l'année 2024 aux États-Unis, est actuellement attendu à un prix exorbitant de 3 500 dollars. Même avec une fiche technique allégée, la version « Lite » serait donc toujours vendue à prix d’or.

Quelles différences entre l’Apple Vision Pro et le modèle moins cher ?

L’un des principaux changements attendus est l’utilisation d'un processeur iPhone au lieu d'une puce Mac. Le casque pourrait donc être propulsé par une puce A17 Pro, que l’on retrouve déjà sur l’iPhone 15 Pro, au lieu du processeur M2 du modèle Vision Pro.

De plus, Apple voudrait se débarrasser complètement de l'écran visible de l'extérieur, qui permettait d’utiliser la fonctionnalité EyeSight. Pour rappel, EyeSight projette les yeux du porteur sur un écran OLED orienté vers l'extérieur, de sorte que toute personne s'approchant peut voir où se concentre son attention. C'était l'un des principaux arguments de vente lors de l'annonce de la Vision Pro d'Apple, même s'il n'est pas vraiment essentiel au bon fonctionnement du casque.

Enfin, outre la suppression de l'écran, l'élimination du matériel pourrait également entraîner la suppression de quelques caméras et capteurs externes. On ne sait pour l’instant pas quelles seront les incidences sur la qualité du suivi des différents mouvements de l’utilisateur.

Parallèlement au modèle moins cher, Apple développe également déjà une deuxième génération de Vision Pro haut de gamme. L'un des principaux objectifs de cet appareil sera de trouver des moyens de le rendre plus léger et plus confortable à porter, ainsi que d'améliorer les spécifications de la puce. On s’attend notamment à ce qu’Apple utilise sa prochaine puce M3, que l’on retrouvera dès le début de l’année prochaine dans les ordinateurs Mac.