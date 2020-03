Disney+ : le lancement en France le 24 mars se fera sans les Box des FAI

Le service de vidéo en streaming Disney sera lancé en France le 24 mars, mais le bouquet ne sera pas accessible sur les Box des opérateurs français. Le groupe audiovisuel Canal+, qui a acquis l’exclusivité de sa commercialisation sur les Box, n’aurait pas encore conclu d’accord avec les FAI.

Tous les Français qui ne comprennent pas encore l’engouement mondial pour Baby Yoda auront bientôt les moyens de le savoir officiellement. Disney+, le concurrent de Netflix et d’Apple TV+ tant attendu par les fans de Marvel et de Star Wars, arrive officiellement le 24 mars en France. Soit dans moins de trois semaines. Ce sera donc l’occasion pour tous ceux qui n’ont pas encore regardé la première saison de Mandalorian de découvrir enfin ce petit bébé de 50 ans bourré de midichloriens.

Cependant, tous les moyens d’accès à Disney+ ne seront pas disponibles dès le lancement. En effet, selon le site Electron Libre, le service de vidéo en streaming ne sera pas intégré aux Box des fournisseurs d’accès français dès le départ. Selon le média en ligne, le groupe Canal+, qui a acquis les droits exclusifs de Disney+ en France, n’aurait pas réussi à conclure un accord avec eux. Trois FAI sont cités : Free, Orange et SFR. Le quatrième, Bouygues Telecom, a-t-il déjà été signé ? La source ne le confirme pas.

Encore trois semaines pour trouver un accord

Bien sûr, cela n’est que partie remise. Et il reste encore trois semaines avant l’échéance pour que les fournisseurs d’accès et le groupe Canal+ parviennent à un accord de dernière minute permettant aux abonnés d’accéder dès le premier jour à Disney+. Ce conflit nous rappelle également d’autres batailles commerciales entre les FAI et les groupes audiovisuels. En 2019, le groupe Altice n’a pas réussi à renégocier à temps ses accords de diffusion avec certains FAI, provoquant la disparition de BFMTV et des autres chaînes du groupe dans plusieurs Box. En 2018, TF1 a bataillé dur pour renégocier (à la hausse) les droits de diffusion avec Free et Orange. Les discussions entre les chaînes et les opérateurs sont donc intenses.

Si le 24 mars, Disney+ n’est pas présent dans votre Box, ne soyez donc pas surpris. Et surtout, inutile de s’inquiéter, car il existe de nombreux autres moyens de regarder les aventures de Mandalorian et de Baby Yoda. L’application dédiée sera disponible sur iOS et Android, sur certains boitiers numériques comme l’Apple TV, la Shield TV et le Fire TV d’Amazon, sur les consoles de salon de Sony et Microsoft, sur certains téléviseurs connectés et, en dernier recours, sur le site Disneyplus.com. Sans oublier que le service est offert aux abonnés Canal+ Intégral.

Source : Kulturegeek