La Xbox Series X serait bientôt en stock grâce aux efforts de Microsoft contre la pénurie

D'après plusieurs spécialistes du secteur, la pénurie de Xbox Series X pourrait bientôt toucher à son terme. Pourquoi ? Grâce aux investissements de Microsoft, qui a fait en sorte de donner la priorité à la production de puces essentielles à la fabrication de la console.

Depuis leur lancement en fin d'année 2020, la PS5 et la Xbox Series X sont toujours aussi compliquées à trouver sur le marché, la faute à la pénurie de puces électroniques qui limitent fortement les capacités de production de Sony et Microsoft. Il faut ajouter à cela les difficultés engendrées par la pandémie.

Plus d'un an après leur début de carrière, mettre la main sur une console next-gen reste un véritable parcours du combattant pour les joueurs. Néanmoins, la situation pourrait s'améliorer très prochainement, surtout concernant la Xbox Series X. C'est en tout ce qu'affirme Nick “Shepeshal” Baker du site Xbox Era.

Microsoft a investi en masse pour assurer la production de Xbox Series X

Selon lui, Microsoft a mis les moyens pour résoudre ce problème. En avril 2021, la firme de Redmond a fait un investissement important pour donner la priorité à la production de puces pour les usines en charge justement de la fabrication de la console. “Presque un an jour pour jour, le 5 avril 2021, j'ai reçu un DM disant “Microsoft va avoir beaucoup de consoles disponibles cet automne. Ils vont en avoir beaucoup. Et ils ont fini par le faire, n'est-ce pas ? Pourquoi ça ? Microsoft a payé pour la priorité des puces”, explique-t-il.

Il poursuit: “Microsoft a payé, en fait, pour augmenter sa production et avoir plus de stocks. Pour moi, c'est un investissement intelligent. C'est le moment de le faire. Les gens veulent du stock. Si vous voulez plus d'abonnés au Xbox Game Pass, vous ne les obtiendrez pas si les gens ne peuvent pas obtenir la console”, déduit-il.

Il faut dire que les récents chiffres de ventes donnent raison à Nick Baker. En février 2022, les ventes de Xbox Series X et Series S ont dépassé pour la 1ère fois celles de la PS5 en Europe. Toutefois, il faut préciser que cette performance est due en majorité à la grande disponibilité de la Xbox Series S. La console 100% digitale de Microsoft a l'avantage d'être plus simple à fabriquer, en plus d'être proposée à un prix plus accessible, ce qui dissuade les scalpers de la revendre à un prix nettement supérieur à celui du tarif conseillé par le constructeur.

Source : XboxEra