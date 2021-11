La Xbox Series X est bien meilleure que la PS5 sur un point crucial, voici lequel

Une nouvelle étude comparative entre la Xbox Series X et la PlayStation 5 a été publiée. Celle-ci s’attarde sur l’expérience utilisateur des deux consoles. Selon elle, l’interface développée par Microsoft est meilleure. Elle donne davantage d’informations par écran et elle réduit significativement le nombre de boutons à appuyer pour exécuter une action.

Il existe des dizaines de duels qui mettent face à face la Xbox Series X et la PlayStation 5. Et c’est logique : les deux consoles de salon sont sorties quasiment en même temps, fin 2020. Elles ont la même cible : les gamers. Et elles ont pratiquement le même prix.

Ce qui va les différencier est l’ergonomie de leur manette, la puissance de leur plate-forme, les jeux exclusifs et bien sûr leur interface. Vous pouvez retrouver avec ce lien notre propre comparatif de la Xbox Series X et de la PS5. Et il est parfois difficile de donner l’avantage à l’une ou à l’autre dans certains domaines.

Les études sont nombreuses. Mais rares sont celles qui vont se dédier entièrement à l’étude de l’ergonomie logicielle. C’est pourtant important. Et c’est ce qu’a fait le site Built for Mars. L’étude que ce dernier a réalisée détaille l’ergonomie et l’intuitivité des interfaces des deux consoles. Et le bilan n’est pas bon, aussi bien pour l’une que pour l’autre. Le rapport affirme que les deux consoles offrent une expérience bien moins intuitive que celles des applications que nous utilisons au quotidien sur nos smartphones ou nos ordinateurs.

L'interface de la Xbox Series X est plus rapide à utiliser que celle de la PS5

Il existe bien sûr des différences. Et celles-ci semblent avantager la Xbox Series X. L’étude montre qu’il est plus rapide d’effectuer une action basique avec une console de Microsoft qu’avec une console de Sony. Les analystes ont choisi 30 actions simples (changer un avatar, connexion à un réseau WiFi, partager une capture d’écran sur Twitter, etc.). Pour accomplir les 30 tâches, le nombre de fois que vous appuyez sur la manette 30 % de plus que chez Sony.

L’étude montre également que Microsoft a mieux organisé les informations importantes affichées dans l’interface, ainsi que les actions possibles à partir de chaque écran. La différence n’est pas toujours significative. Mais elle existe. Voilà donc un « bon » point pour Microsoft, même si, l’auteur réaffirme à plusieurs reprises, que les deux interfaces sont globalement mauvaises.

Source : Built for Mars