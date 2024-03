La voiture la plus écologique n’est pas électrique

Une récente étude américaine vient bousculer les idées reçues en matière de véhicules écologiques. Contre toute attente, c'est une voiture hybride rechargeable qui est la moins polluante, devançant ainsi les modèles entièrement électriques. Un constat qui souligne l'importance de considérer l'ensemble du cycle de vie des véhicules dans l'évaluation de leur impact environnemental.

L'année 2024 a marqué un tournant pour la France avec le franchissement du cap symbolique du million de véhicules électriques en circulation, une étape majeure vers l'électrification. Toutefois, cette avancée ne signifie pas un optimisme unanime au sein de l'industrie automobile. Renault, lors du dévoilement de sa nouvelle R5 électrique, a évoqué une approche prudente et équilibrée, soulignant l'importance de conserver un éventail de choix pour les consommateurs, incluant les options hybrides.

Face à l'essor des VE, Toyota adopte une stratégie différente des autres constructeurs, mettant en avant l‘hybride rechargeable comme une solution plus réaliste. Cette approche suggère une transition plus graduelle vers l'électrification, en tenant compte des réalités actuelles, telles que l'infrastructure de recharge insuffisante.

Voici pourquoi la Toyota Prius hybride est la voiture la plus écologique

L'étude GreenerCars de 2024, menée par l'American Council for an Energy-Efficient Economy, a analysé plus de 1200 véhicules pour établir son classement des voitures les moins polluantes. Surprenamment, c'est la Toyota Prius en version hybride rechargeable qui a raflé la première place, avec un Green Score de 71 points. La petite taille de sa batterie (13,6 kWh) semble avoir été un facteur clé, allégeant son bilan environnemental par rapport aux véhicules 100 % électriques. Ce résultat remet en question l'idée reçue selon laquelle l'électrique serait systématiquement plus vertueux que l'hybride.

La Toyota Prius hybride rechargeable se démarque en conservant une excellente efficacité énergétique, même lorsque sa batterie est totalement déchargée. Cette performance s'explique en partie par la taille réduite de sa batterie, plus légère et moins encombrante que celles équipant les véhicules entièrement électriques. Cette spécificité permet à la Prius de limiter son empreinte écologique, non seulement en réduisant le poids global du véhicule, ce qui entraîne une consommation moindre, mais aussi en diminuant l'impact environnemental lié à la production et au recyclage de la batterie. Ainsi, même en mode thermique, elle parvient à maintenir une consommation de carburant modeste, consolidant sa position comme l'une des options les plus écologiques et économiques sur le marché.

