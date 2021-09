La TV OLED 65″ LG OLED65B13 chute à 1399 € grâce à cette réduction de 400 €

Alors qu'on le trouve généralement à 1799 €, le modèle 2021 de la TV OLED LG OLED65B13 voit son prix chuter brutalement à 1399 €. Une belle réduction de 400 € à saisir du coté de l'enseigne en ligne Rue du Commerce qui le propose en ce moment au meilleur prix du marché.

Si vous souhaitez vous équiper d'une TV OLED performante, aussi bien pour le cinéma que pour le jeu ou les émissions sportives, le bon plan Rue du Commerce qui suit pourrait vous intéresser. Le modèle LG OLED65B13 sorti cette année fait actuellement l'objet d'une remise de 400 € sur son prix conseillé de 1799 €. Ainsi, il est possible de s'en équiper à 1399 €. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Premiers arrivés, premiers servis.

Idéale pour les personnes jouant sur PS5 ou Xbox Series X, cette TV dispose de 3 ports USB, 4 ports HDMI dont deux certifiés 2.1 qui permettent d'exploiter au maximum toutes les nouvelles fonctionnalités que proposent ces deux consoles next gen. On retrouve également les technologies d'amélioration d'image telle que le Upscaling 4K/HDR, le Dolby Vision IQ ou bien encore le HDR Dynamic, Tone Mapping, LG Face Enhancing.

La partie audio est assurée par deux haut-parleurs délivrant au total 40 Watts avec compatibilité Dolby Atmos qui offre un son surround tridimensionnel immersif – avec le Dolby Vision IQ, c'est une association puissante pour créer une véritable expérience cinéma. Compatible Google Assistant mais aussi Alexa et Apple AirPlay 2, cette TV connectée dispose d'une dalle 4K 100/120Hz et tourne sous l'interface maison LG WebOS propulsée par le processeur a7 Gen4 AI 4K , un processeur révolutionnaire qui utilise des algorithmes d'apprentissage profond afin d'analyser et d'optimiser le contenu.

