Tesla baisse drastiquement le prix de sa Model Y en Europe, MSI lance sa console portable, c’est le récap

Tesla a décidé de baisser le prix de sa Model Y en Belgique, Free promet de geler ses tarifs jusqu’en 2027 et MSI annonce une nouvelle console portable au CES de Las Vegas, c’est le récap !

C’est l’heure du récap du 9 janvier 2024. Aujourd’hui, nous avons un constructeur de voitures électriques qui découpe le prix de son modèle phare, un opérateur qui promet de ne pas augmenter ses prix pendant un moment et un constructeur de PC qui annonce une console portable. Ca va décoiffer, c’est parti !

MSI dévoile la Claw, sa première console portable

Tous les constructeurs de PC s’y mettent ! Après Asus, Logitech et Lenovo, c’est au tour de MSI de lancer sa console portable : la Claw. Ecran 7 pouces 120 Hz, manette intégrée, mais surtout processeur Intel Core Ultra, ce qui la différencie de ses concurrentes qui sont dotées d’un AMD Ryzen Z1. Une machine encore bien mystérieuse qui n’a pour l’instant ni prix, ni date de sortie. Bien évidemment, nous la testerons en temps et en heure.

Lire – MSI sort les griffes avec la Claw, sa première console portable

Tesla taille dans le vif pour le prix de sa Model Y

Tesla a frappé fort en faisant fondre le prix de sa Model Y en Belgique. De fait, elle passe sous la barre des 40 000 euros, et même en-dessous des 35 000 euros avec le bonus écologique flamand. On peut alors se demander si Tesla n'est pas en train de liquider ses stocks avant l’arrivée d’un nouveau modèle. Pas de baisse annoncée en France pour le moment, mais on peut toujours espérer. En tout cas, les belges peuvent profiter de cette offre dès à présent.

Lire – Surprise, Tesla fait fondre le prix du Model Y en Europe

Free promet de geler ses prix pendant encore trois ans

Début 2023, Free avait annoncé que le prix de ses forfaits allait rester inchangés jusqu’en 2027. Avec l’inflation galopante, on aurait pu penser que l’opérateur revienne sur sa parole, mais hier, il l’a réitéré. De fait, les forfaits à 19,99 euros et à 2 euros ne bougeront pas. Reste à savoir comment la concurrence va réagir à cette annonce.

Lire – Free bloque ses prix jusqu’en 2027, la concurrence au pied du mur