La technologie Nearlink arrive, les prix des Xiaomi 13T dévoilés, c’est le récap’ de la semaine

La technologie Huawei Nearlink sera présentée le 25 septembre, on connait désormais le prix

des Xiaomi 13T et 13T Pro, découvrez ce qu’il se passe lorsque vous branchez un iPhone à un

smartphone Android, c’est le récap’ de la semaine.

Huawei présentera sa nouvelle technologie Nearlink le 25 septembre, et elle devrait largement surpasser le Bluetooth. Le port USB-C débarque enfin chez Apple et nous savons désormais ce qu'il se passe lorsque vous branchez un iPhone 15 à un smartphone Android. Alors que Free pourrait racheter l’opérateur portugais Meo, une étude révèle que de nombreux conducteurs de Model Y envisageraient de revenir à une SUV thermique et les prix supposés des Xiaomi 13T fuitent sur la toile.

Des prix très agressifs pour les Xiaomi 13T

Si l’on en croit la dernière fuite concernant la gamme 13T de Xiaomi, Huawei aurait misé sur le rapport qualité/prix. En effet, c’est sur Twitter qu’Ishan Agarwal a levé le voile sur les prix des Xiaomi 13T et 13T Pro. Selon la rumeur, les smartphones seraient vendus respectivement à 650 et 800€. Le lancement officiel des nouveaux flagship du fabricant chinois est prévu pour le 26 septembre.

Certains conducteurs de Model Y optent pour un retour au thermique

Si la Model Y a su convaincre de nombreux acheteurs, Tesla affiche désormais des taux de rétention particulièrement impressionnants. En effet, une étude réalisée par SP Global a révélé qu’environ 70% de propriétaires de Model Y optaient pour une marque concurrente au moment de changer de véhicules électriques. Quant aux autres 30%, les conducteurs préfèrent revenir à un SUV thermique.

L’opérateur Meo pourrait être racheté par Free

Cela fait déjà quelques années que le groupe Altice voit sa dette gonfler, jusqu’à atteindre le montant impressionnant de 60 milliards d’euros. Patrik Drahi pourrait donc se séparer de certains de ses actifs pour sauver l’entreprise. Et c’est l’opérateur numéro 1 au Portugal, Meo, qui pourrait être racheté en premier. Le média français Les Echos a d’ailleurs révélé que

Free pourrait être tenté par cette acquisition.

La présentation de Huawei Nearlink est prévue pour le 25 septembre

Huawei profitera de sa conférence de l’automne pour lever le voile sur sa nouvelle technologie Nearlink. Le constructeur chinois promet une technologie beaucoup plus rapide et efficace que son concurrent direct, le Bluetooth. Reste à savoir si l’Occident aura accès un jour à cette nouvelle technologie de transfert de données sans fil.

Que se passera-t-il si vous connectez un iPhone 15 à un smartphone Android ?

Depuis qu’Apple a opté pour le port USB-C sur sa gamme d’iPhone 15, il est désormais possible de connecter un iPhone et un smartphone Android. L’équipe de PetaPixel a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube afin de montrer le résultat de leur expérience. Si le transfert de fichiers est impossible entre les appareils, ils peuvent se charger l’un après l’autre.

Nos tests de la semaine

Alienware M16 : un joli PC de jeu qui pourrait être mieux maîtrisé

L’Alienware M16 est un PC de jeu qui saura séduire les gamers grâce à son design très réussi et sa belle puissance. La calibration de l’écran est maîtrisée et on apprécie la gestion satisfaisante de la chauffe. Attention, le clavier est un peu décevant et la dalle LCD manque de luminosité. Notez que le PC est livré sans housse de protection.

Roborock Q Revo : un excellent rapport qualité/prix

Roborock propose ici un robot aspirateur laveur qui cumule les points forts. On adore sa navigation précise, son application complète mais intuitive, son aspiration efficace et sa belle autonomie. Le Q Revo offre également un bon rapport qualité/prix et on apprécie son fonctionnement silencieux. Seules ombres au tableau, le Q Revo peut éprouver de la difficulté à nettoyer les tâches incrustées et à détecter les petits objets.

MG4 XPOWER : un rapport performances/prix imbattable

Commercialisée au « petit » prix de 40 490 euros, la MG4 XPOWER est une compacte électrique séduisante et puissante qui se distingue de la concurrence grâce à son prix agressif. Sa fiche technique est impressionnante et on adore sa tenue sur route. Côté design, on regrette que MG n’ait pas été plus audacieux. Attention, la consommation de la MG4 XPOWER est assez élevée.

