Test Alienware M16 : un bon PC de jeu, mais qui manque de maîtrise

Le M16 est le nouveau fer de lance d’Alienware. Ce PC portable gamer de 16 pouces veut séduire les joueurs en proposant un design fort et des performances optimales. Si la mission est réussie, il n’échappe pas à quelques écueils qui pourraient rebuter les plus exigeants.

Alienware revient avec un nouveau PC portable gaming, le M16. Derrière ce nom guerrier se cache un ordinateur de 16 pouces qui veut proposer des hautes performances et un design fort.

Le design, ça a toujours été le point fort de la marque de Dell. Quand on pense Alienware, on pense châssis soigné, petite tête d’alien rétroéclairée et LEDs absolument partout… des choses que l’on retrouve sur ce M16, évidemment. Il peut aussi compter sur une GeForce RTX 4060 ainsi que sur un écran QHD de 165 Hz.

Reste maintenant à savoir si ce PC mérite votre attention. Sur un marché ultra concurrentiel, il ne suffit pas d’avoir un beau visuel pour convaincre. Il faut être le meilleur, partout, tout le temps. Pari réussi pour le dernier bébé d’Alienware ? Réponse tout de suite.

Prix et disponibilité

L’Alienware M16 est disponible sur le site de Dell et chez les revendeurs partenaires. L’utilisateur a le choix de la configuration pour son PC. La nôtre est l’une des moins cher et est affichée à 1899 euros. Un prix qui nous paraît juste à la vue de nos specs (Intel Core i7, RTX 4060).

A noter que le modèle le plus abordable est à 1799 euros (avec un CPU AMD Ryzen 7) et que si vous voulez le top du top (Intel Core i9, RTX 4090 et SSD de 8 To), vous en aurez pour 4999 euros. Inutile d’aller jusque de telles extrémités pour un laptop gamer.

Une fiche technique qui fait envie

Notre modèle d’Alienware M16 n’est pas le PC de jeu le plus performant de la gamme, mais il se montre très équilibré. Nous avons une belle dalle IPS LCD de 16 pouces (1440p) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un processeur Intel Core i7-13700HX, 16 Go de RAM ainsi qu’une carte graphique RTX 4060. Seul bémol, le SSD de 512 Go, un peu juste pour un PC de jeu aujourd'hui.

Alienware M16 Ecran 16" IPS LCD

2560 x 1600 pixels

165 Hz Processeur Intel Core i7-13700HX GPU Nvidia GeForce RTX 4060 RAM 16 Go Mémoire interne SSD 512 Go Mvme Clavier Rétroéclairé chiclet Connectique - 1x Prise jack audio

- 2x Thunderbolt 4

- 3x USB 3.2 Type A

- 1x HDMI 2.1

- 1x port mini DisplayPort 1.4

- 1x port secteur

- 1x port Ethernet

- 1x Jack 3.5 mm

- 1x lecteur cartes SD

OS Windows 11 Poids 3,25 kg

Si l’on se fie à la fiche technique, nous avons une belle machine. De bonnes specs, c’est bien, mais cela ne fait pas tout. Il est maintenant temps de voir ce que l’Alienware M16 a dans le ventre.

Le design, du Alienware pur jus

Alienware n’est pas connu pour ses designs sobres. Depuis ses débuts, le constructeur a l’habitude de faire dans la surenchère avec des machines aux lignes agressives bardées de Leds RGB. Le M16 ne déroge pas à la règle. Peut-être est-ce la nostalgie qui parle, mais nous aimons beaucoup son design. Le petit truc qu’on adore ? La Led qui entoure la connectique à l’arrière.

Qu’on aime ou non le visuel, on ne peut renier à Alienware sa volonté de proposer quelque chose d’original. On retrouve tous les codes de la marque sur ce M16, que ce soit la tête d’alien rétroéclairée sur le capot gris (en aluminium), la charnière légèrement avancée pour laisser de la place à la ventilation, les lignes arrondies, les aérations au look agressives, la connectique à l’arrière, mais aussi les lignes de Leds RGB savamment réparties sur le châssis. Pas de doute c’est bien du Alienware pur jus.

La seule manière de différencier ce M16 par rapport aux autres PC de la marque, c’est son nom gravé à même le métal sur le capot de l’écran. Cela reste discret, on aime !

Le châssis du PC est parsemé de nombreuses ventilations afin de garantir une bonne gestion de la chauffe. Si cela est tout à fait normal sur une machine de jeu, le choix de leur emplacement reste important et Alienware commet une erreur de débutant. En effet, nous avons des aérations à l’arrière, mais aussi sur les deux côtés. De fait, lorsque nous jouons avec une souris, nous sentons le souffle chaud nous caresser les doigts… pénible ! Ce défaut peut justifier à lui seul la perte d’un point dans la note finale tellement c’est agaçant.

Si l’aération se fait par les côtés, c’est parce que le constructeur a choisi de placer la connectique à l’arrière. On y trouve deux ports Thunberbolt 4, un port USB Type 3.2 Type-A, un port HDMI 2.1, un port mini DisplayPort, ainsi qu’un lecteur de carte SD. On remarque aussi un port alim qui a la fâcheuse tendance à ne pas bien accrocher la prise, mais ce n’est pas dramatique pour un PC amené à rester sédentaire. Sur le côté gauche, Alienware a rajouté un port USB Type-A facilement accessible ainsi qu’un port Ethernet. Pratique pour connecter une clé USB à la volée. Une connectique complète pour un PC de jeu, rien à redire.

Il est possible (mais un peu difficile) d’ouvrir le M16 à l’aide d’un tournevis de précision. Bonne surprise : Alienware laisse la possibilité à l’utilisateur de remplacer les deux barrettes de RAM mais aussi de rajouter un SSD au format M2. Une excellente chose qui retarde l’obsolescence du produit.

Passons maintenant à la partie clavier : nous ne sommes pas très fans. La frappe est molle (malgré une bonne résistance en fin de course) et les touches trop espacées pour une écrire sereinement. Il est aussi dommage de voir que Dell a sacrifié le pavé numérique, alors que le format 16 pouces permet largement de l’inclure. Un choix d’autant plus dommageable que rien ne vient combler l’espace laissé, comme des enceintes.

Plus encore, on reprocherait au clavier sa position un peu basse pour laisser la place à l’aération entre l’écran et lui. La conséquence se fait rapidement sentir : une fois nos doigts aimantés sur les touches ZQSD, notre paume repose sur l’une des tranches anguleuses de l’ordinateur. Pas vraiment confortable, voire douloureux au bout d’un certain temps. Essayez de faire un raid sur WoW pendant trois heures dans cette position et vous comprendrez ce mauvais choix.

PC Gamer oblige, nous avons un clavier rétroéclairé RGB. Dans le logiciel préinstallé Command Center, il est possible de choisir la couleur de son choix ou même d'y ajouter quelques effets sympas. La petite tête d'alien et la Led arrière peuvent aussi être customisées afin d'avoir le PC le plus harmonieux possible. C'est peut-être un peu criard, mais on adore. Il est évidemment possible de désactiver les lumières.

Pour sa part, le trackpad s’avère réussi, bien positionné et réactif. Mais tout joueur aura tôt fait de brancher une souris externe. Notons enfin l’absence de capteur d’empreintes ou de caméra IR pour protéger son PC, il faudra le déverrouiller avec un bon vieux mot de passe, comme en 2015.

On ne reprochera pas à l’Alienware M16 de se montrer massif avec ses 3,25 kilos et ses dimensions de 369 x 289 x 25 mm. Il est difficilement concevable de le trimballer tous les jours dans un sac, surtout en y ajoutant son alimentation de 700 grammes. Le bébé d’Alienware est fait pour rester à la maison ou être déplacé que très occasionnellement. On apprécie toutefois la solidité de l’ensemble, surtout du capot qui n’est pas sujet aux rayures. Nous aurions tout de même aimé que le constructeur fournisse une housse de protection pour le transport. Cela aurait été un beau geste compte tenu du prix, mais il faudra s’en passer.

Bref, Alienware nous fait de l’Alienware pour son M16. Si on peut regretter un clavier pas vraiment réussi et un souffle pénible sur les côtés, nous avons un produit au design qui a de la personnalité. Une belle machine, donc, mais pas sans défauts.

Un écran de bonne facture, mais qui manque de luminosité

Le M16 d’Alienware est équipé d’une dalle IPS LCD de 16 pouces et dotée d’une définition de 2560 x 1600 pixels. Elle propose un taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz, idéal pour les adeptes de jeux compétitifs. Nous avons analysé l’écran à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont correct, mais témoignent de plusieurs faiblesses. Premièrement, nous avons un contraste 1300 : 1, ce qui est bon pour une dalle IPS LCD, sans être incroyable. Si nous n’atteignons pas la lisibilité d’une dalle OLED, nous avons tout de même une vision acceptable au niveau des nuances de gris. Pour le jeu vidéo, c’est important.

Alienware ne propose qu’un seul profil de couleurs, que ce soit dans les paramètres Windows ou dans le logiciel constructeur Command Center. Celui-ci est bon, affichant une température de 6500K, soit la norme vidéo. L’affichage ne tire ni vers le bleu, ni vers le rouge. Le delta E moyen est lui à 2,8 (en dessous de 3 étant bon), et propose donc des coloris fidèles à la réalité. On déplorera tout de même des verts et des bleus un peu trop fluos, dommage. Un bon calibrage, mais nous aurions tout de même apprécié d’avoir le choix entre plusieurs profils colorimétriques pour s’adapter à tous les usages et styles de jeu.

Le talon d’Achille de notre Alienware, c’est bien sa luminosité, qui se hisse avec peine au-dessus des 330 cd/m². Concrètement, cela ne pose aucun souci pour jouer à l’intérieur, à condition de ne pas se mettre à contrejour. En revanche, impensable de se lancer une partie à l’extérieur. On peut oublier le fait de continuer Baldur’s Gate 3 posé sur sa terrasse quand il fait beau…

Les hauts-parleurs du M16 sont situés à l’avant du châssis et le son s’avère correct compte tenu du format. Si on déplore une vilaine distorsion à très haut volume, le reste se montre acceptable. Nous avons un son relativement équilibré qui suffira pour apprécier des vidéos Youtube ou des sessions de jeu.

Une belle puissance, mais un souffle agaçant

Notre modèle d’Alienware M16 est équipé d’un processeur Intel Core i7-13700HX, de 16 Go de RAM (dual channel), d’un SSD de 512 Go mais aussi et surtout d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4060. Avec une telle fiche technique, nous avons en théorie de quoi jouer sereinement.

Nous avons évidemment fait notre habituelle session de benchmarks et les résultats obtenus sont aussi attendus que satisfaisants. Nous avons un PC puissant qui ne tousse pas dans les tâches nécessitant beaucoup de calcul, comme de la décompression ou du travail vidéo. Rien à redire de ce côté-là.

Mais c’est bien sur la partie jeu que l’Alienware M16 est attendu, et là encore il ne déçoit pas. Nous avons choisi d’effectuer nos benchmarks dans la définition native de l’écran (QHD), celle qui sera le plus à même d’être utilisée par le propriétaire du PC, et d’activer le ray-tracing au maximum quand cela était possible ainsi que le DLSS. Les résultats obtenus sont bons, pas un seul jeu ne tombant en-dessous des 60 images par seconde.

Nous avons effectué les mêmes tests en désactivant le DLSS (ce que font beaucoup de joueurs), et là encore, nous avons quelque chose de tout à fait correct, même si nous tombons parfois sous la barre des 60 images par seconde. Mais rien d'injouable.

Lorsqu’il est mis à rude épreuve, le PC active logiquement toute sa ventilation. L’air frais est aspiré via le dessous puis expulsé à l’arrière et sur les côtés. En plein travail, nous constatons un CPU qui reste frais (58 degrés) et un GPU qui atteint les 75 degrés (c’est tolérable). La nuisance sonore est pour sa part de 55 décibels. C’est beaucoup, mais attendu pour un PC gamer. Le souffle peut s’oublier facilement si vous mettez un casque sur les oreilles. Pour le coup, nous sommes loin des 67 décibels du Medion Erazer, qui était tout bonnement assourdissant.

Ces données sont obtenues avec le mode de ventilation « équilibré ». En activant manuellement le mode silencieux dans le logiciel Alienware Command Center, la nuisance sonore passe en-dessous des 50 décibels, mais il faut rajouter dix degrés au CPU et au GPU ! En mode performance, on grimpe à 58 décibels, mais on gagne en fraîcheur. Ce sera au joueur de faire son choix.

Dans les faits, nous avons donc un PC gamer puissant, aussi bien en travail qu’en jeu, avec une gestion efficace de la chauffe et du bruit. Cependant, nous regrettons toujours le choix d’évacuer l’air par les côtés. Une décision peu maligne, étant donné que cela rend l’utilisation d’une souris externe très pénible.

Une autonomie classique pour un PC gamer

L’Alienware M16 est un PC pensé pour le jeu, il n’est donc pas étonnant que l’accent n’ait pas été mis sur l’autonomie. Lors d’une utilisation classique en bureautique, nous dépassons les cinq heures, mais il est impossible d’aller au-delà. Bien évidemment, il est impensable de jouer sans le brancher, l’autonomie tombant à deux heures avec les performances réduites de moitié. Rien de surprenant, ni en bien, ni en mal.

Le fait est que l’Alienware M16 est pensé comme un produit sédentaire, il doit donc toujours être branché en jeu. Si vous souhaitez le transporter pour une LAN ou des vacances, il faudra faire de la place pour le chargeur de 700 grammes dans votre sac. Là encore, rien d’étonnant ni de dérangeant pour ce type de produit.

Alors, on achète ?

Reste maintenant à se poser la question qui tue : l’Alienware M16 vaut-il le coup au tarif affiché ? Si l’on ne se fie qu’à nos résultats labos, la réponse est oui. Trois fois oui. Nous avons un ordinateur qui remplit aisément son contrat, avec un écran bien calibré, des performances optimales pour le jeu et une bonne gestion de la chauffe et du bruit. Après tout, c’est ce qu’on lui demande et sur ce point, la réussite est présente.

Cependant, quand on utilise le PC dans la vie de tous les jours, le constat se montre plus nuancé. Oui, l’Alienware M16 est un bon ordinateur gamer, mais il traîne de vilains défauts d’ergonomie qui peuvent gâcher l’expérience. Nous parlons du clavier peu confortable, mais aussi et surtout des aérations mal placées qui peuvent agacer à la longue. Difficile de se concentrer quand un souffle chaud vient constamment vous caresser le pouce. Des soucis qui peuvent être réglés en branchant un clavier externe ou en éloignant la souris de l’ordi, mais qui restent difficilement acceptables sur une machine à 2000 euros.

L’Alienware M16 est donc un bon produit qui mérite votre attention si vous cherchez un PC gamer, mais il faudra accepter quelques défauts bien pénibles… ou les contourner.