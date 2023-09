Essai MG4 XPOWER : une compacte électrique de 435 chevaux, est-ce bien raisonnable ?

Bestseller de la marque, la MG4 se décline dans une version XPOWER qui devient la MG la plus puissante à date. Dotée de deux moteurs électriques, celle-ci développe la bagatelle de 435 ch, tout en affichant un prix qui reste très agressif. Que reste-t-il à la concurrence ?

Il n’aura fallu que trois ans à MG pour s’imposer parmi les marques automobiles qui comptent en France. Rachetée par le géant chinois SAIC Motor en 2007, la marque s’est relancée en France en 2020, et se classe actuellement en 6e position sur le marché des véhicules 100 % électriques devant Volkswagen, avec une part de marché de 8,27 %. Rappelons au passage que le constructeur propose également des modèles hybrides. Et quelle que soit la motorisation, celles-ci se sont notamment illustrées avec un rapport prestations/prix des plus intéressants. Par conséquent, il n’y a rien d’étonnant à ce que l’année 2023 s'annonce comme une nouvelle année record pour MG.

Pour preuve, après avoir réalisé le meilleur mois de juin de son histoire avec 4 148 immatriculations, soit une augmentation de 269 % par rapport à l'année précédente, MG a aussi vendu 17 392 voitures à la fin août en France métropolitaine et dans les DROM. Pour se donner une idée de la performance, sachez que la marque a vendu 13 170 voitures en année pleine en 2022, et 4951 l’année précédente. Autre élément qui témoigne de son succès, 72 % des ventes sont réalisées auprès des particuliers (un chiffre qui s’établit à 45 % en France). Autres chiffres intéressants, le gros des ventes de MG concerne des véhicules 100 % électriques (84 % contre 10 % d’hybrides et 6 % de thermiques), tandis que la MG4 s’impose haut la main comme son best-seller.

Des améliorations pour la MG4 en 2023

Lancée à la rentrée 2022, la MG4 se décline dans plusieurs versions avec le modèle Standard de 125 kW (170 ch) et une petite batterie de 51 kWh pour 350 km WLTP d’autonomie, une finition Comfort mieux équipée et de (150 kW) 204 ch avec une batterie de 64 kWh pour 450 km d’autonomie, et enfin la Luxury qui affiche les mêmes caractéristiques techniques avec une dotation encore plus riche. Toutes viennent de recevoir plusieurs améliorations avec désormais la conduite à une pédale, des poignées de maintien à l’avant et à l’arrière, un troisième appui-tête arrière, l’essuie-glace arrière et enfin des jantes plus grandes : 17 pouces en alliage au lieu de 16 pouces en acier pour la MG4 Standard, et 18 pouces au lieu de 17 pouces pour la Luxury. Cette dernière gagnera prochainement un planificateur d’itinéraire qui fait encore défaut à la voiture. Et non content de proposer la MG4 à un prix très agressif à partir de 24 990 €, le constructeur a aussi lancé une offre inédite à moins de 99 € par mois sous conditions.

Mais ce n’est pas tout, pour ceux qui ont besoin de plus d’autonomie, une nouvelle version baptisée Autonomie Étendue a été lancée en juillet 2023. Il s’agit d’une version Luxury qui troque sa batterie de 64 kWh pour un pack plus généreux de 77 kWh. Capable de parcourir jusqu’à 520 km WLTP sur une seule charge, elle est animée par le moteur le plus musclé de la gamme avec 180 kW, soit 245 ch.

Quoi de neuf pour la MG4 XPOWER ?

Pour autant, la MG4 Luxury Autonomie Étendue ne sera pas restée la MG la plus puissante pendant très longtemps. Le constructeur a décidé d’aller encore plus loin en lui offrant une nouvelle version encore plus véloce baptisée XPOWER. Cette déclinaison a été présentée pour la première fois à un évènement qu'on croirait taillé sur mesure, le Festival of Speed de Goodwood en Angleterre.

En apparence, celle-ci ressemble comme une goutte d'eau aux autres modèles de la gamme, si ce n'est qu'elle bénéficie d'éléments de design spécifiques. D'abord un tout nouveau coloris Hunter Green vert mat très réussi qui équipait notre version d'essai. Le bouclier avant se pare d'une finition piano black avec des inserts gris, tandis que les jantes bi-ton de 18 pouces en alliage accompagne des étriers de frein spécifiques avec le logo XPOWER.

Pour le reste c'est du pareil au même. Plutôt haute pour une voiture électrique qui se veut sportive, la MG4 XPOWER a de faux airs de Lamborghini avec ses phares profilés, des clignotants LED verticaux et des entrées d'air. Le capot nervuré plonge vers le bouclier qui intègre une calandre active dont les volets peuvent s'ouvrir ou se fermer pour gagner en aérodynamique.

On retrouve le badge XPOWER à l'arrière, mais aussi sur les seuils de porte et dans l'habitacle, une exclusivité réservée à la version française. L'arrière de la voiture divise avec son allure très atypique. Plutôt sportif, il est équipé d'un diffuseur à lames verticales, et de deux spoilers dont un sur la ligne de toit qui est scindé en deux parties. Le spoiler inférieur intègre un bandeau lumineux qui parcourt tout le hayon arrière, et qui rejoint les deux feux arrière. Enfin, le toit est contrasté noir et les protections latérales sont assorties au bouclier avant avec la finition piano black et les inserts gris, là encore.

Les modifications sont moins nombreuses dans l'habitacle, mais elles témoignent du positionnement haut de gamme de la MG4 XPOWER. En effet, la sellerie est toujours en similicuir comme sur la finition Luxury, mais elle se voit agrémentée d'Alcantara qui lui confère un surplus d'élégance avec ses surpiqures rouge. On retrouve aussi le même matériau sur les contreportes, mais uniquement à l'avant. Un détail qui a son importance, car il apporte plus de confort au niveau des zones de contact.

Le reste de l'habitacle est commun avec les autres MG4. La présentation est modeste, mais moderne et très fonctionnelle. On retrouve les deux écrans avec celui qui est dédié à l'instrumentation derrière le volant. D'une diagonale de 7 pouces (800 x 480 pixels), il s'appuie sur une dalle en couleur qui offre affiche une luminosité élevée pour une lisibilité sans faille même en plein soleil et malgré les reflets. L'écran affiche des informations utiles comme la vitesse de la MG4 XPOWER, le niveau de puissance ou de récupération d'énergie, les panneaux de limitations ou encore l'ordinateur de bord avec les différentes consommations. À noter que l'affichage est personnalisable via une commande dédiée au volant. Cette dernière est contextuelle ce qui veut dire qu'elle offre différentes fonctions. Le conducteur pourra ainsi contrôler la lecture de la musique et le niveau du volume, mais il suffira d'appuyer sur un autre bouton dédié sur la branche droite du volant pour basculer sur la sélection de l'affichage : ordinateur de bord, affichage de la musique ou de la navigation.

L'écran d'infodivertissement profite d'une dalle tactile de 10,25 pouces avec une bonne définition de 1 920 x 720 pixels. S'il est sujet aux reflets lui aussi, il compense aisément grâce à la luminosité qui est suffisamment élevée à l'instar de l'écran d'instrumentation. Rien à redire donc, d'autant que MG a aussi revu sa copie depuis le lancement de la MG4 en septembre l'année dernière. L'interface est reprise de la MG ZS EV. Plutôt intuitive malgré la foule d'informations, elle se montre très fluide et les bugs semblent tous avoir été corrigés. À l'usage, le système de la MG4 XPOWER se montre donc très efficace et vous avez toujours la possibilité de basculer vers Android Auto ou CarPlay.

Cependant, ces deux solutions sont uniquement accessibles en branchant votre smartphone à l'aide d'un câble USB type A. Un second port, en USB type C cette fois, est aussi intégré dans le vide poche central qui offre un bel espace de rangement. Un troisième port USB est également disponible aux places arrière. Un mot aussi sur la caméra de recul qui est plutôt originale avec son objectif fisheye. Celle-ci se montre très pratique pour les manoeuvre d'autant qu'elle est associée à une vue à 360 degrés, et que la visibilité à l'arrière est réduite avec l'ajout d'un appui-tête pour la place centrale.

Toujours au niveau de l'écran principal d'infodivertissement, la MG4 XPOWER inaugure un nouvel affichage “Circuit” que nous avons pu utiliser sur le circuit Geoparc dans les Vosges. Il s'agit ni plus ni moins d'un petit outil de télémétrie basique qui enregistre la distance et les chronos entre deux points. Il est ainsi possible de visualiser et de comparer ses temps au tour, mais aussi les accélérations verticales et latérales, la puissance à l'accélérateur, du freinage ou l'angle de braquage. Le tout avec une présentation chiffrée ou sous forme de graphique. Pas indispensable, mais pourquoi s'en priver ?

Bon point, MG n'a pas cédé aux sirènes du tout tactile avec sa MG4 XPOWER. Le constructeur conserve ainsi quelques boutons, notamment en dessous de l'écran. Il est ainsi possible de revenir à la page d'accueil du système d'infodivertissement, de régler le volume de la musique ou d'accéder à la climatisation. Ceci étant, ce dernier bouton n'a rien d'une commande dédiée. Il se contente simplement d'allumer ou de couper la climatisation.

S'agissant du haut de gamme de la MG4, la MG4 XPOWER reprend tous les équipements des autres modèles, et notamment le régulateur de vitesse adaptatif qui peut être associé à l'aide au maintien dans la voie. Le système peut être activé très facilement à l'aide d'un des boutons sur la branche gauche du volant.

Le conducteur peut choisir la vitesse de consigne et régler la distance de sécurité sur trois niveaux à l'aide du joystick dédié. Simple et efficace. La MG4 XPOWER bénéficie d'un système d'alerte au dépassement de ligne ou carrément de la conduite autonome de niveau 2. Cette dernière est efficace malgré quelques corrections de trajectoire qui peuvent être un peu brusques.

Un mot également sur l'application mobile MG iSmart. Disponible sur Android et iOS, elle offre les classiques fonctions de verrouillage/déverrouillage de la MG4 XPOWER, de gestion de la climatisation, et bien sûr l'affichage du niveau de charge, de l'autonomie restante et la localisation du véhicule. La présentation de l'interface est plutôt réussie et il est désormais possible d'utiliser son smartphone comme une clef virtuelle à l'instar des Tesla ou chez Ford et BMW par exemple.Pour finir ce long tour du propriétaire, sachez que la MG4 XPOWER est équipée d'un pédalier en aluminium à l'instar de toute sportive qui se respecte.

435 chevaux pour la MG4 XPOWER

Mais passons enfin au vif su sujet, c'est-à-dire ce qui se cache “sous le capot” de la MG4 XPOWER. Le constructeur a voulu frapper un grand coup en la dotant pour la toute première fois de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. La voiture affiche ainsi une puissance cumulée de (320 kW) 435 ch contre (180 kW) 245 ch sur la MG4 Luxury Autonomie Étendue. On retrouve d'ailleurs ce même moteur de 180 kW sur le train arrière de la MG4 XPOWER. La nouveauté réside donc dans l'intégration d'un moteur électrique qui prend cette fois place sur le train avant.

Ce dernier développe 150 kW (204 ch), et permet à la MG4 XPOWER d'offrir une transmission intégrale. Et les chiffres sont étonnants pour une telle voiture avec un couple de 600 Nm et le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes seulement. Des chiffres impressionnants et comparables à ceux d'une Porsche 911 par exemple. Mais bonne nouvelle, vous n'aurez pas besoin de débourser une fortune pour faire le plein de sensations au volant de la compacte électrique. Car fidèle à sa stratégie, MG a positionné la MG4 Xpower à un tarif très agressif. Affichée à 40 490 € hors bonus écologique, et donc à moins de 36 000 € en intégrant ce dernier. Autant dire qu'il n'existe aujourd'hui aucune concurrente de 400 ch et plus à ce niveau de prix.

Des modifications nécessaires pour la MG4 XPOWER

Plus puissante, la MG4 XPOWER a dû subir quelques modifications pour accueillir les deux moteurs électriques. Elle reste bien entendu basée sur la même plateforme dédiée MSP, et le constructeur annonce avoir réussi à conserver une répartition uniforme des masses pour préserver l'équilibre.

Les trains roulants ont été optimisés avec des triangles avant, qui sont maintenant en aluminium pour plus de rigidité et de légèreté. Les suspensions ont elles aussi été ajustées pour être rigidifiées de 25 % à l'avant et de 10 % à l'arrière par rapport aux versions standards. De plus, l'amortisseur a vu sa force de compression modifiée de 10 % à l'avant et de 30 % à l'arrière. Et pour garantir une conduite sportive et précise, MG indique que la direction est désormais plus lourde.

Côté freinage, la MG4 XPOWER a nécessité là aussi quelques modifications pour être à la hauteur de la motorisation. Plus larges (345 mm de diamètre à l’avant et de 340 mm à l’arrière) et plus épais, les disques de frein ventilés sont associés à un système “by wire” et à des étriers de freins plus grands surmontés par un cache de couleur avec le logo XPOWER.

S'agissant de la première MG4 à transmission intégrale, la MG4 XPOWER bénéficie d'une nouvelle unité de commande du moteur. Cette IMCU commande la répartition de la puissance aux roues avant ou arrière. MG annonce un temps de réaction de 100 ms, soit 200 fois plus rapide que les systèmes conventionnels, rien que ça. À défaut de pouvoir vérifier ses dires, sachez que la MG4 Xpower est une traction qui pourra passer en mode quatre roues motrices. Un tel système a l'avantage d'optimiser la consommation d'énergie en activant le moteur avant de manière transparente lorsque c'est nécessaire.

Ce qui nous amène naturellement aux modes de conduite de la MG4 XPOWER, qui sont accessibles directement depuis le volant au même titre que la puissance du système de récupération d'énergie à la décélération et au freinage. Avec le mode “Eco”, la MG4 XPOWER est une propulsion pure. Le mode “Normal” est lui aussi principalement en propulsion, à ceci près que le moteur avant s'active automatiquement lorsque les conditions le requièrent, par exemple quand l'ESP se déclenche. Enfin, le mode Sport permet d'utiliser les moteurs de la MG4 XPOWER en permanence à l'instar du mode Snow dont la cartographie est néanmoins adaptée aux conditions météo cela va sans dire.

Enfin, précisons que la voiture est équipée du système XDS. Il s'agit ni plus ni moins que d'un blocage électronique du différentiel, qui va donc gérer de façon dynamique la distribution du couple aux roues. Pour ce faire, il pourra freiner la roue intérieure afin de garantir la stabilité et les performances de la MG4 XPOWER dans les virages.

Au volant de la MG4 XPOWER

Lors de l'essai de la MG4 Luxury, nous avions été agréablement surpris par le comportement de la voiture, qui profite de sa plateforme dédiée MSP qui devrait être déclinée sur d'autres modèles de SAIC Motor. La MG4 XPOWER profite donc elle aussi de l'intégration de la batterie dans le plancher, une configuration qui, on le sait, bénéficie énormément au centre de gravité qui est rabaissé. De plus, avec une épaisseur de 110 mm seulement, les occupants ne sont pas assis avec les genoux relevés. À ce titre les places arrière sont accueillantes, y compris pour les personnes de grande taille.

Comme chez Tesla, MG a simplifié la mise en route à l'extrême. Au point même de dérouter certains journalistes/essayeurs expérimentés. En fait rien de sorcier, il suffit de s'installer à bord, de mettre sa ceinture et d'appuyer sur la pédale de frein pour démarrer la MG4 XPOWER. Oubliez les vieilles habitudes avec un bouton de démarrage qui n'a finalement plus lieu d'être avec les voitures électriques.

Forcément, la tentation est trop forte et c'est directement en mode Sport que débute notre essai. Et sans surprise, la MG4 XPOWER est à la hauteur des chiffres annoncés en collant littéralement les occupants à leur siège à la moindre pression sur la pédale de droite. Les relances sont vives et facilitent les dépassements sans la moindre sensation de perte de puissance à vitesse élevée.

Dès les premiers passages en courbe, il est clair que cette nouvelle version de la MG4 XPOWER est un peu moins joueuse que les versions plus modestes en puissance. Plus rigoureuse, la voiture se place plutôt bien sur les freins, mais le train arrière perd en mobilité. Au point même que l’on conservera l'ESP sur circuit tant celui-ci se montre efficace. Forcément les compromis se font vite évidents et le comportement de la MG4 XPOWER n'est pas aussi affuté que celui d'une Porsche 911 ou de n'importe quelle supercar qui coute un organe. La faute en particulier aux suspensions aussi bien en détente qu'en suspension. Une caractéristique que MG reconnait en précisant avoir voulu privilégier le confort au quotidien. Car ce dragster a beau avoir de quoi vous mettre sur orbite à chaque accélération, il s'agit aussi de l'utiliser au quotidien et pas uniquement sur circuit – même si elle se prête à l'exercice comme nous avons pu le constater au Geoparc.

D'autant que les freins auront bien du mal à soutenir un traitement de choc à longueur de journée. Alors certes elle a des watts à revendre cette MG4 XPOWER, mais elle n'a pas non plus la prétention de rivaliser avec des sportives qui coutent plus de deux fois son prix (on pense par exemple à l'Audi TT RS ou à la Porsche 718 Cayman, qui affichent toutes les deux 400 ch et qui sont accompagnées par un malus bien salé). Mais difficile de faire la fine bouche et de ne pas profiter de performances jamais vues à ce niveau de prix.

D'autre part, si vous êtes du genre à faire des runs entre deux feux rouges, la MG4 XPOWER inaugure un launch control tel que celui qui équipe les supercars ou certaines motos extrêmes (Ducati Diavel ou Kawasaki H2 pour les téméraires). Pas de procédure compliquée ici, le système s'active en un clin d'oeil en appuyant simultanément sur la pédale de frein avec le pied gauche et sur la pédale d'accélérateur avec le pied droit. Une fois que l'indicateur de puissance affiche 66 %, il suffit de relâcher la pédale de frein pour une mise sur orbite immédiate avec les 600 Nm de couple. Un conseil, pensez à prévenir votre passager de poser la tête sur l'appui-tête dont le moelleux est particulièrement bienvenu dans cette situation.

La question délicate de la consommation électrique

Enfin, il convient d'aborder l'épineux sujet de la consommation électrique. On s'en doute, garder le pied au plancher à la moindre occasion quand on dispose de deux moteurs qui délivrent 320 kW en cumulé va forcément drainer la batterie. Surtout que cette dernière ne change pas et qu'elle est identique à celle qui équipe la MG4 Luxury avec sa capacité de 64 kWh. La MG4 XPOWER n'a donc pas droit à la grosse batterie de 77 kWh de la MG4 dans sa version Autonomie Étendue. Deux raisons à cela, avec tout d'abord le poids supplémentaire que vient ajouter cette dernière, et qui n'est pas compatible avec le positionnement sportif du modèle le plus puissant de la gamme. D'autre part en raison de la capacité de refroidissement d'un tel pack qui n'est pas le plus adéquat sur une voiture qui délivre 435 ch.

Le constructeur annonce une consommation mixte WLTP de 18,7 kWh/100 km, et une autonomie de 385 km. Une valeur que nous avons bel et bien pu approcher sur un parcours mixte, en respectant les limitations de vitesse et en évitant d'appuyer franchement sur l'accélérateur. À 130 km/h sur autoroute, la consommation dépasse les 20 kWh/100 km avec une autonomie qu'on peut estimer à moins de 300 km. Et forcément, nous avons dépassé les 29,8 kWh/100 km (le maximum affiché par le tableau de bord) en adoptant une conduite autrement plus dynamique, et en essayant le launch control à plusieurs reprises.

Enfin, la MG4 XPOWER accepte une puissance maximale de 140 kW sur une borne de recharge rapide en courant continu. Le constructeur annonce 26 minutes pour passer de 10 à 80 % de capacité. Le chargeur embarqué accepte pour sa part une puissance de 11 kW.

Quel budget pour la MG4 XPOWER ?

On l'a dit à plusieurs reprises tout au long de cet essai, la MG4 XPOWER est affichée à un tarif inédit pour un tel niveau de puissance. La voiture est commercialisée au prix de 40 490 euros avant le bonus écologique de 5 000 euros à date, et sans les autres aides (primes locales ou prime à la reconversion). En face, la concurrence est pour le moment inexistante à un tel prix, et de loin.

La MG4 XPOWER bénéficie de l'équipement le plus complet de la gamme comme on l'a vu plus haut. De plus les options sont rares et se limitent à la peinture. La voiture est proposée de série en blanc, les autres couleurs étant facturées 650 euros, y compris le tout nouveau vert mat. À noter pour finir que la MG4 XPOWER peut être livrée avec des pneus Michelin Pilot Sport 5 ou des Bridgestone Turanza, sans qu'il soit possible pour le client de choisir la monte.