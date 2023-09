Free pourrait sauver SFR de la faillite, des millions d’abonnés concernés

Avec une dette abyssale atteignant les 60 milliards d'euros, la santé du groupe Altice de Patrik Drahi a pris un sérieux coup dans l'aile. Pour faire rentrer de l'argent dans les caisses, l'hommes d'affaires envisage de vendre certains actifs, notamment Meo, l'opérateur numéro 1 au Portugal. Et visiblement, Free pourrait être intéressé par cette acquisition.

Depuis plusieurs années maintenant, le groupe Altice n'affiche pas sa santé d'antan, la faute notamment aux résultants décevants de ses actifs les plus prestigieux, à commencer par SFR. L'opérateur français a bien du mal à tirer son épingle du jeu face à ses principaux concurrents. Comme l'a dévoilé l'entreprise dans son dernier bilan financier publié en mai 2023, elle a perdu pas moins de 100 000 abonnés au cours du premier trimestre 2023.

Cette défection peut s'expliquer par les multiples revalorisations tarifaires opérées par l'opérateur, qui n'ont pas manqué de provoquer la colère des utilisateurs. En début d'année, SFR a revu une nouvelle fois ses prix à la hausse, une augmentation nécessaire pour compenser la flambée du coût de l'énergie et l'inflation. Sauf que de son coté, Free a fait la promesse forte de maintenir ses prix inchangés jusqu'en 2027.

Le groupe Altice doit vendre pour se remettre à flot

Un engagement qui a visiblement fait son effet auprès des consommateurs, puisque le trublion du net a gagné pas moins de 172 000 abonnés durant le 1er trimestre 2023. Coïncidence ? Difficile à croire. Comme le rapportent nos confrères des Echos, le groupe Altice est actuellement entravé par une dette abyssale de 60 milliards d'euros.

Pour espérer faire rentrer de l'argent, Patrick Drahi envisage de se séparer de certains de ses actifs pour maintenir son empire à flot. Et selon le média français, le salut pourrait bien venir de Free. S'il n'est pas question de vendre SFR (une opération trop complexe à mettre en place et trop longue à réaliser), l'hommes d'affaires serait enclin à vendre l'une de ses filiales européennes pour redresser rapidement les finances du groupe.

Free pourrait être tenté de racheter Meo

Il serait notamment question de céder Meo, l'opérateur numéro 1 au Portugal. Et même si le patron de Meo, à savoir Armando Pereira, fait l'objet du enquête du fisc portugais, la vente de cet actif industriel pourrait rapporter gros à Altice en peu de temps. D'après les informations des Echos, Patrick Drahi a mandaté la banque Lazard pour évaluer ses options pour la revente de ses principaux actifs portugais, qui comptent notamment Meo et le fournisseur internet fibre FastFiber.

Au total, l'opération pourrait lui rapporter 10 milliards d'euros. C'est en tout cas le montant fixé par le magnat des télécoms. Et d'après le média français, Free pourrait bien se positionner. Si le groupe mené par Xavier Niel n'a fait aucun commentaire sur le sujet, l'achat de Meo entrerait parfaitement dans sa stratégie d'expansion sur le Vieux Continent. Voici ce que déclarait Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, à la fin août 2023 lors de la présentation des résultats de l'entreprise : “Si on peut grandir et racheter un concurrent vendeur, on saisira l'opportunité”. L'opportunité, elle est bien là. Reste à voir maintenant si Free compte effectivement la saisir.

Source : Les Echos