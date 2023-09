Huawei Nearlink : la technologie qui pourrait écraser le Bluetooth arrive le 25 septembre

Huawei s’apprête à dévoiler devant le grand public Nearlink, sa nouvelle technologie de transfert de données sans fil. Cette dernière s’annonce comme largement supérieure au Bluetooth, tant au niveau de la rapidité que de la latence réduite. Il est reste encore à savoir si nous pourrons en profiter en Occident.

Le 25 septembre prochain, Huawei organisera sa traditionnelle conférence de l’automne pour y présenter ses nouveaux produits phares, dont son Mate 60 déjà disponible à la vente depuis le mois d’août. Mais la firme ne s’attardera pas que sur du hardware, puisque nous devrions également avoir un aperçu d’une petite révolution dans le monde du transfert de données sans fil : Nearlink.

Nearlink est ni plus ni moins que le concurrent direct du Bluetooth, et autres technologies similaires, développé par Huawei. Et pour son arrivée dans le secteur, le constructeur chinois n’a pas fait les choses à moitié. Selon les caractéristiques déjà présentées lors d’un événement tenu le mois dernier, Nearlink pourrait bien tout raser sur son passage.

Sur le même sujet — Huawei annonce les Freebuds Pro 3, des écouteurs sans fil au prix très agressifs

Nearlink, la réponse impressionnante de Huawei au Bluetooth

En effet, les promesses de Nearlink ont de quoi faire rêver. Selon Huawei, la technologie est 6 fois plus rapide que les « alternatives traditionnelles » — comprenez par là le Bluetooth — tout en consommant 60 % d’énergie en moins. Autre argument majeur, Nearlink réduirait la latence par 30, ouvrant ainsi la porte au sans-fil pour les nombreux secteurs qui devaient jusqu’à maintenant se contenter du filaire pour profiter des meilleures performances.

Cela prend par exemple en compte l’e-sport, dont la moindre milliseconde de retard peut mener à la défaite, mais aussi à la musique, dont la qualité lossless reste encore inaccessible à tous ceux qui préfèrent écouter leurs artistes préférés avec un casque Bluetooth. Ce n’est pas tout : Huawei compte également se servir de Nearlink pour s’implanter un peu plus dans l’industrie automobile, comme ce sera notamment le cas avec la future Luxeed S7.

Néanmoins, il est encore difficile de savoir sir Nearlink sera disponible de notre côté du globe. La technologie devrait normalement faire ses débuts sur la Huawei MatePad Pro 13.2. De son côté, le Huawei Mate 60 ne sortira pas en France.